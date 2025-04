El patio de Son Banya

A hora que Son Banya luce como Las Vegas estaría bien aprovechar sus espectaculares reformas para también construir un monumento a la incompetencia. Estaría dedicado a todos los delegados del Gobierno de Balears en los últimos 30 y 40 años y a los políticos, en especial a los de Asuntos Sociales del Ajuntament de Palma. Los primeros han sido los responsables directos de Policía y Guardia Civil.

En esos años se han hecho centenares de detenciones, redadas, investigaciones, pero el poblado ahí está....viendo pasar el tiempo y siempre con puntos de venta activos. En cuanto a los políticos hay que diferenciar a los de izquierdas de los de derechas. Los primeros intentan desmantelar el poblado por cauces legales. En 2007 hicieron público un comunicado en el que se aseguraba que Son Banya pasaría a ser historia en aquella legislatura (2007-2011). No pudo ser y se ha seguido intentando mediante acuerdos en 2018, 2019 y, el último tenía que cumplirse en septiembre de 2024. Pero era un acuerdo imposible puesto que había que entregar unas 30 viviendas para las familias que viven en el poblado, y en este asunto no hay mucho de lo que hablar. Así que se decidió una prórroga hasta 2027.

Los de derechas han utilizado otra estrategia. Han dado ayudas a los residentes a cambio de votos. Lo hizo el PP durante muchos años. Recuerdo que en unas elecciones locales había un gran cartel a la entrada del poblado donde se leía entre otras cosas «Vota PP. Vota a Joan Fageda». Y el día de los comicios un autocar recogía a los residentes, a los que se les entregaba un sobre y hacían el viaje de ida y vuelta al colegio electoral, en Son Ferriol. En los últimos años ha sido VOX el que ha irrumpido con fuerza en el poblado, gracias a la buena sintonía que al parecer había entre Fulgencio Coll y «El Charly», patriarca del colectivo de gitanos de Balears. De hecho en las últimas elecciones autonómicas y locales el partido de ultraderecha obtuvo un buen puñado de votos de Son Banya, La Soledat y Son Ferriol.

En resumen, que Son Banya sigue siendo territorio comanche, gracias en parte a la ineficacia, y no sé si algo más, de aquellas personas que ocupan cargos para evitar que esto ocurra. Ya para acabar, deciros que me parece patético el hecho de que la última negociación de desalojo se hiciera con el presidente del colectivo gitano y persona que ha pasado la mayor parte de su vida en el poblado. Una de las cosas que he aprendido de Son Banya es que no puedes fiarte de ninguno de sus residentes, ni hombre ni mujer. Así que, si hay que negociar, igual sería mejor hacerlo con cada familia por separado. Lo otro es perder el tiempo con un títere de los que venden drogas, y a los que no les interesa que el poblado se desmantele.