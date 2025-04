Da una brutal paliza a su novia porque quiso dejar una propina en un hotel de Cala Millor

Un argelino de 35 años se ha entregado en la Jefatura de la Policía Nacional tras saber que estaba siendo buscado por la Guardia Civil acusado de propinar una brutal paliza a su novia en un hotel de Cala Millor.

La pareja, según han informado en fuentes judiciales, reside en Palma y hace unos días se desplazó a un hotel de aquella zona turística, para pasar una noche «romántica». La escapada transcurrió con toda normalidad hasta que el varón, que tiene un trabajo estable, tuvo un súbito cambio de humor. Habían accedido a la habitación y la mujer empezó a grabar las vistas para publicarlo en Instagram.

A continuación, le pidió dinero a su novio para darle una propina a la camarera que les había atendido, pero este detalle enfureció al magrebí, que comenzó a farfullar cosas sin sentido y a echarle en cara que él debía estar trabajando y no en un hotel con ella: «Mi jefe me va a despedir, me voy a quedar sin trabajo por tu culpa», repetía.

Llegados a este punto, parece ser que se él la insultó y ella le escupió, según consta en el atestado entregado en los juzgados de Manacor. Acto seguido, el hombre comenzó a propinarle puñetazos y le asestó un brutal cabezazo, que le fracturó la nariz y le provocó una gran hemorragia.

La mujer, malherida, intentó contener la pérdida de sangre con las toallas del baño, pero se encontraba conmocionada y decidió escapar del hotel, tomar un taxi, y trasladarse hasta el hospital de Manacor, donde fue atendida de urgencia.

El acusado, mientras tanto, se marchó también precipitadamente del hotel y bajó a Palma. La víctima, en un primer momento, no quiso presentar una denuncia contra su compañero sentimental, pero después accedió a contar lo sucedido a los guardias civiles que se entrevistaron con ella.

La Benemérita, finalmente, lo localizó en la capital y lo convenció para que se entregara en la Policía Nacional. El sospechoso accedió y al poco tiempo se personó en la jefatura de la calle Simó Ballester, donde quedó detenido.