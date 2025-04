La madre de la niña asesinada en Murcia explica que su expareja quería vengarse

La madre de la niña de cinco años asesinada presuntamente por su expareja este martes en la pedanía murciana de Llano de Brujas ha asegurado que el hombre la maltrataba de manera constante y que, tras cometer el supuesto crimen, la telefoneó para decirle que su hija «ya estaba en el cielo», acto que cometió, ha insistido, para vengarse de ella tras la ruptura.

La mujer, Ramona, fuertemente conmocionada y rodeada de numerosos familiares y amigos, ha acudido al minuto de silencio convocado por el ayuntamiento de Murcia en repulsa por este crimen que, según ha explicado la delegada del Gobierno central en la región, Mariola Guevara, será previsiblemente tratado como un caso de violencia vicaria, si bien es un extremo que deberá decidirse según avance la investigación.

El hombre, Jesús, de 48 años, fue detenido en Torrevieja (Alicante) horas después del fallecimiento de la niña a la que, según la madre, trataba «muy bien, con mucho cariño y como un padre ejemplar». No era sin embargo el padre biológico de la niña, que era hija adoptiva de Ramona, que se hizo cargo de la menor desde su nacimiento porque su madre biológica, prima suya, no podía ocuparse de ella. La pareja mantuvo una relación de nueve años que Ramona rompió el verano pasado y, desde entonces, ha asegurado, su expareja no había dejado de seguirla y acosarla.

La relación la ha definido también como «un infierno» en el que él la insultaba de manera reiterada, si bien nunca llegó a denunciarlo. La delegada del Gobierno ha confirmado que la mujer no formaba parte del sistema de vigilancia y seguimiento para víctimas de violencia machista, y el presunto homicida no tenía antecedentes en este aspecto ni tampoco por otras causas. Ramona ha asegurado que su expareja consumía drogas y se ha mostrado convencida de que asesinó a la menor para hacerle daño a ella. También ha relatado cómo era habitual que se ocupara de la niña, que lo trataba como a un padre, por lo que no notó nada raro cuando el martes por la tarde fue al domicilio familiar para llevársela a pasar la tarde. Fue unas horas más tarde, ha asegurado, cuando el hombre la llamó para decirle que la niña «ya estaba en el cielo».

Durante la concentración frente a las puertas del ayuntamiento se han vivido momentos de tensión cuando los familiares de la víctima, notablemente exaltados, han proferido gritos e insultos contra el presunto asesino, para el que han clamado justicia. El detenido pasará a disposición judicial previsiblemente en la Región de Murcia, donde se cometió el crimen, ha detallado la delegada del Gobierno, que no ha avanzado más datos sobre si el hombre había reconocido los hechos. Al parecer, la menor habría fallecido por un consumo masivo de algún tipo de sustancia, que se determinará a través de la autopsia, ha apuntado.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen de Nadia, se trataría del primer asesinato por violencia vicaria del año y el número 63 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2013. El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.