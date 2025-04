El procesado reconoció la agresión, pero negó que supiera que eran guardias civiles. La vista contra el joven acusado de golpear a dos agentes de la Benémerita fuera de servicio en un local de Campos quedó visto para sentencia. Los perjudicados se reafirmaron que fueron golpeados por el enjuiciado en cuanto conoció que eran funcionarios del Instituto Armado. La Fiscalía pide para él dos años y medio de cárcel por atentado y lesiones.

La defensa de los perjudicados, ejercida por el abogado Tomeu Salas, eleve la petición de prisión hasta los seis años. En el turno de la última palabra el procesado explicó que «tengo un carácter muy fuerte. Lo único que hice fue defenderme. Los policías llevan placa, pero también cometen errores».

En el juicio, celebrado en una sala de lo Penal de Palma, el acusado insistió en que no les golpeó por su condición de guardias civiles. «Ni me lo dijeron ellos ni tampoco mi amigo», aseveró el procesado. Este último declaró a la jueza que supo que eran agentes «por la forma de mirar», dijo. Y añadió que cuando se lo dijo al procesado «no me creyó», afirmó. Fue precisamente un pisotón involuntario de este joven lo que desató después la agresión.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las tres de la madrugada del 9 de julio de 2023 en una discoteca situada en la calle de la Rambla de Campos. El acusado se encontraba con el citado amigo en el local cuando se acercó a dos agentes de la Guardia Civil que iban de paisano porque su compañero había dado un fuerte pisotón a uno de ellos. El guardia civil le advirtió de su condición y le recriminó que le hubiera pisado, pero la situación se apaciguó. Un camarero del local, que presenció lo ocurrido, apuntó que vio a los dos guardias civiles intentando «calmar la situación» y «muy agresivo» al acusado.

Poco después llegó la agresión. «En cuanto supo que éramos guardias civiles vino a pegarnos a los dos», explicó una de las dos víctimas. «A mi compañero le dio un puñetazo en la mandíbula y patadas en la cara una vez que estaba en suelo y a mí también me golpeó», subrayó. Uno de los perjudicados sufrió una fractura de la nariz, un traumatismo facial, y varias heridas en el rostro y el otro agente tuvo una contusión en el codo derecho y en la mandíbula. La Policía Local de Campos, personada en el establecimiento tras el aviso de varios clientes, arrestó al sospechoso. El juicio quedó visto para sentencia.