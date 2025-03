Tres días de luto en Astudillo (Palencia) por la muerte de 2 niños y su madre en un accidente: «Es una tragedia enorme»

La localidad palentina de Astudillo ha decretado tres días de luto oficial tras el trágico accidente de tráfico ocurrido este domingo en la P-405, en el que han perdido la vida una madre y sus dos hijos menores, un bebé de 8 meses y un niño de 5 años, mientras que el padre y otro hijo de 13 años han resultado heridos de gravedad.

Además, las banderas ondean a media asta y el Ayuntamiento ha convocado esta tarde tres minutos de silencio frente a la casa consistorial en señal de duelo. «Es una tragedia enorme», ha expresado el alcalde de Astudillo, Luis Santos, en declaraciones a EFE. «Es una familia del pueblo. Trabajan aquí, los niños van al colegio aquí, yo les veía jugar todas las tardes en la plaza frente a mi despacho. Ha sido un golpe muy duro, inesperado y trágico», ha añadido, reflejando la consternación que se vive en el municipio.

El siniestro tuvo lugar sobre las 20:30 horas del domingo en el kilómetro 34 de la carretera P-405, a unos ocho kilómetros de Astudillo, cuando la familia regresaba de pasar el día en Burgos. El vehículo en el que viajaban se salió de la vía y chocó contra una arqueta de hormigón, lo que provocó su vuelco, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Palencia y el servicio de emergencias de Castilla y León. En el lugar del accidente fallecieron la madre, de 38 años, y dos de sus hijos, un bebé de 8 meses y un niño de 5 años.

El padre, de 41 años, y el hijo mayor, de 13, resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados en UVI móvil al Complejo Asistencial de Burgos. «Estaban a la puerta de casa, a ocho kilómetros» ha continuado el alcalde quien ha señalado que la P-405 es una carretera peligrosa porque se cruzan muchos animales ya que a un lado hay una masa forestal de pinos y al otro está el río Pisuerga donde bajan a beber «Por eso es muy frecuente verles cruzar la carretera de forma continua», ha afirmado. Sin embargo el accidente se produjo en una recta.

«Todos nos preguntamos cómo ha sido posible un accidente tan absurdo en una recta sin aparente peligro, que haya terminado con la muerte de tres personas. La gente no habla de otra cosa», ha manifestado el alcalde. Desde la Subdelegación del Gobierno han señalado este lunes que las causas del accidente no están claras y aún están investigando. Aunque se ha barajado la posibilidad de que un animal cruzando la calzada pudiera haber provocado la salida de la vía, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel, ha señalado en declaraciones a los periodistas este lunes, que no se han encontrado huellas de frenada en la zona, lo que pone en duda esta hipótesis. La familia estaba muy arraigada en el municipio. El padre era natural de Astudillo y la madre, de origen cubano, llevaba viviendo allí desde niña, a donde llegó con sus padres. Después se trasladaron a Palencia, pero ella se quedó en el pueblo, donde se casó y formó su familia.