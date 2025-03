Falso revisor del gas: «Me han dicho que tienes 100.000 euros aquí, no grites o te mato»

Tres falsos revisores del gas llamaron a la puerta de la casa de Gaspar Bonnín, de 83 años, la mañana del 22 de noviembre de 2024 en Inca. Uno de ellos, que llevaba ropa de color naranja butano y una carpeta con un bolígrafo, le preguntó por la plaza de España y, de repente, lo empujó al interior de su domicilio. El hombre lo tiró al suelo, le tapó la boca y le dijo:

–Me han dicho que tienes 100.000 euros aquí, no grites o te voy a matar. Dime dónde está el dinero si no quieres que te mate.

El asaltante ató a Gaspar de pies y manos, colocándole los brazos detrás de la espalda, y le amordazó con esparadrapo. Los otros dos delincuentes realizaron una búsqueda rápida de dinero en el interior de la casa y se llevaron 2.500 euros que la víctima guardaba en el cajón del escritorio del despacho.

Gaspar escuchó como uno de los delincuentes ordenaba en acento dominicano a los otros dos que pusieran en marcha la furgoneta antes de huir.

El octogenario puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y el equipo de la Policía Judicial de Inca abrió una investigación para tratar de detener a los sospechosos. Empezaba la ‘operación Goodboy’, un guiño de la traducción al inglés del apellido de la víctima.

Los agentes se entrevistaron con un vecino del perjudicado que lo vio hablando con los tres supuestos trabajadores. No apreció nada raro, pero cuando giró la calle escuchó un fuerte grito de Gaspar y al regresar los tres hombres ya no estaban con él.

Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona y enseguida identificaron la furgoneta de los delincuentes, una Volkswagen Caddy de color blanco, que tenía las matrículas cambiadas. La delantera pertenecía a un Cupra Formentor y la trasera a un Peugeot 2008 y ambas habían sido sustraídas.

Los agentes consiguieron localizar a uno de los sospechosos, de 30 años y origen dominicano, en su domicilio de la calle Jordi Andreu Alcover de Palma y lo detuvieron. Otro de los asaltantes, de 24 y la misma nacionalidad, fue arrestado en Manacor.

El juez de Inca en funciones de guardia ordenó el ingreso en prisión para ambos. Están acusados de un delito de robo con violencia, lesiones, falsedad documental y grupo criminal. La ‘operación Goodboy’ continúa abierta y la Guardia Civil está realizando gestiones para detener al tercer implicado en el violento asalto a Gaspar Bonnín en su domicilio de Inca.