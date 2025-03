Una víctima en Mallorca del timo del falso militar: «Perdí todos mis ahorros»

Roberto, nombre ficticio, estaba perdido hace seis años tras una ruptura amorosa. «Intentaba salir de mi situación un poco depresiva», cuenta en el salón de su casa, con vistas al mar, en una localidad de Mallorca.

«Yo solía caminar mucho... y cuando caminas, piensas. Quería ser positivo. Me decía que tenía derecho a ser feliz, a ser rico, a tener un amiga... estaba enfocado en esto», dice el hombre, que trabajó 20 años en un banco, con música jazz de fondo.

En agosto de 2019, recibió un mensaje de Instagram de una mujer americana llamada Carolyne Hillson que decía que era soldado en Afganistán. «El primer mensaje fue bastante interesante como para que yo siguiera con la conversación. Además, en ese momento me sentía abandonado, un poco solo, depresivo, y buscando algo para salir adelante», dice. «Me dio energía».

Estuvieron cuatro meses intercambiándose mensajes. «Sin pedirme dinero», interviene Roberto, un hombre extranjero de 65 años. «Me contaba su día a día en Kabul con detalles, que había sufrido heridas y la habían hospitalizado...».

El hombre pensó en que se habían convertido en pareja. «Me contó que había heredado mucho dinero de un familiar y, después de varios meses, me dijo que se había cansado de la guerra y que quería venir a vivir a Mallorca». Roberto explica que le dijo que le iba a transferir un dinero, pero debía hacerlo a través de una empresa a la que él tenía que pagar 1.000 euros.

«Yo estaba cegado, me creía todo esto y me sacó 30.000 euros». Un amigo que le dejó 1.200 le comentó que era una estafa y el hombre buscó en Internet el modus operandi y descubrió, a través de la IP del ordenador de la falsa militar, que había sido engañado.

Los amigos

«Devolví el dinero a mi amigo y fui a la Guardia Civil a poner una denuncia. «Mis amigos cercanos no me juzgaron, al contrario. Pedí créditos y perdí todos mis ahorros, no podía gastarme más de 20 euros al día, pero es una experiencia, también, he salido de esto. No la recuerdo mal porque me di cuenta de dónde estaban mis verdaderos amigos, los que no me juzgaron».

El hombre, durante dos años, gastó 20 euros al día para tratar de remontar. No tenía esperanza de recuperar parte del dinero, pero gracias al trabajo de su abogada, Sara Gómez, ha conseguido que le devuelvan 10.000 euros. «Si te pillan débil es fácil picar», lamenta Roberto. «Los estafadores tuvieron la suerte de caer en un tío como yo».

–¿Nunca desconfió?

–No, me sacó más de 30.000 euros...

La Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno de los dos estafadores

Un hombre y una mujer fueron identificados como dos de los presuntos estafadores de Roberto. La Fiscalía pide una condena de dos años de cárcel para cada uno y que indemnicen a la víctima con 20.000 euros.

La acusación pública recoge en su escrito que Wilfred D. y Belén Z., así como otras dos personas que no han sido identificadas, contactaron con el hombre a través de Instagram y le hicieron creer que hablaba con una militar en Afganistán. El perjudicado entendió que eran pareja y la falsa soldado le envió a través de una empresa de transportes sus bienes, dinero, herencia y documentos, valorados en millones de dólares.

La supuesta empresa ponía trabas a la hora de entregar el envío y exigía a Roberto que realizara una serie de transferencias que llevó a cabo entre agosto y diciembre de 2019. Los dos acusados ingresaron parte del dinero en sus cuentas.