El TSJIB confirma la absolución del padre del gestor del hotel okupado en Cala Bona

El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha confirmado la absolución del padre del gestor del hotel okupado en Cala Bona. Miquel Deyà Ripoll estaba acusado de estafar medio millón de euros a otro empresario por no pagarle parte de los suministros que facilitaba para sus hoteles.

La Fiscalía y la acusación particular reclamaban una condena de seis años de cárcel para el hombre, que ha sido defendido por el abogado José Ignacio Herrero. El denunciante, debido a su edad y a que no recordaba nada, no declaró en el juicio celebrado el pasado mes de enero.

El TSJIB sostiene que los alegatos del acusado «puede que sean poco convincentes para explicar por qué se renegoció la deuda tan a pérdida, pero a falta de una explicación alternativa idónea sobre la presencia de un engaño, el caudal incriminatorio aportado resulta de muy escasa potencialidad acreditativa».

La Sala de lo Civil y Penal añade que la deficitaria situación económica del acusado «no era desconocida; y a partir de ello el pretendido engaño no puede deducirse, según el recurso, de las perjudiciales condiciones resultantes, porque fueron asumidas a conciencia de la extraordinaria dificultad para pagar las deudas renegociadas».

Amigos

La sentencia considera probado que entre 1998 y 2014 existió una relación comercial entre el denunciante y el procesado y que se convirtió en amistad. El enjuiciado pagaba las facturas mediante la emisión de pagarés, pero a partir de 2010 algunas deudas fueron renegociadas.

Hubo pactos privados, según el fallo, y algunos no documentados entre las partes sobre abonos y compensaciones de deudas. Los jueces apuntan que cuando las relaciones comerciales finalizaron existiría una deuda a favor del denunciante que no coincide con las cantidades reclamadas por la acusación.