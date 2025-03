Librerías de Palma se suman al boicot contra el libro de Bretón: «No vamos a dar voz a un asesino»

Cada vez son más las librerías de la capital balear que se posicionan en contra del libro ‘El odio’ de Luisgé Martín, que trata sobre José Bretón Gómez, el hombre que asesinó el 8 de octubre de 2011 a sus hijos Ruth, de seis años, y José, de dos, en Córdoba. El autor del crimen suministró ansiolíticos y depresivos a los menores y, cuando acabó con sus vidas, quemó los cuerpos en la finca de sus padres.

El libro iba a ser lanzado anteayer. Sin embargo, ayer, la editorial Anograma comunicó que suspende de forma indefinida su publicación, ya que la Fiscalía de Menores de Barcelona arremetió contra el Juzgado de Instrucción número 39 de la ciudad catalana, después de que éste denegara el «secuestro» de este relato del escritor madrileño tras la denuncia interpuesta por Ruth Ortiz, madre de los pequeños, para defender los derechos de sus hijos asesinados hace casi 14 años.

Portada del libro.

Ante la polémica que ha enfrentado al sector de las librerías en Palma, este periódico ha contactado, antes de conocerse la decisión de la editorial de no distribuirlo, con varios establecimientos de Ciutat y las opiniones se han dividido. «No vamos a dar voz ni eco a un asesino. Este hombre se merece algo más que estar en la cárcel», dice Maria Riutort de La Librera del Savoy, o «No vamos a dar bombo a este caso», expresa Adrià Garcias, de Ínsula Literària. En Embat no comparten el mismo comentario: «Si la gente lo pide lo traeremos, no somos nadie para juzgar. Eso sí, no lo vamos a anunciar como novedad ni a ponerlo en el mostrador», asegura Xesc Sanchís.

En Llibres Colom, situada en plaça dels patins, las trabajadoras se han mostrado impactadas al conocer que la editorial de este libro es Anagrama, que ayer por la tarde ya anunció la paralización de su distribución. «Nos hemos quedado asombradas, ya que no suele sacar libros de estas características. Nos ha sorprendido. De momento no sabemos que haremos en caso de que permitan venderlo». Desde la librería Drac Màgic consideran que «el autor del libro debería de haberse informado mejor antes de publicar esas informaciones que afectan tanto al entorno de la familia de las víctimas», valoró Laia Alegret.