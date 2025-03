-¿Usted recuerda si estaba hospitalizada el 1 de septiembre de 2021?- ha preguntado este miércoles la fiscal a una mujer que denunció a un pediatra del hospital de Inca por abusos.

-Sí. Estaba en el hospital de Muro porque me rompí una muela que me pegó a un nervio trigémino y me tuvieron que ingresar porque tenía un dolor insoportable. Estaba con morfina, nolotil, ... medicación fuerte- ha respondido la joven, a través de videoconferencia, en el juicio que se celebra en la Audiencia de Palma. La Fiscalía pide una multa de 10.800 euros para el hombre, de origen sudamericano, y que indemnice a la perjudicada con 1.500 euros por los daños morales. Además reclama siete años de inhabilitación para trabajar con menores.

-¿Qué ocurrió?

-Entró el pediatra en la habitación sin decirme su nombre ni nada. Me quitó la bata y mientras me auscultaba me tocó los pechos.

La víctima, que tenía 22 años, ha recordado que el acusado le tocó la espalda y el pecho aprovechando que se encontraba bajo los efectos de los analgésicos. «No hablamos nada, no crucé ni una palabra con él. Es verdad que estaba medicada pero recuerdo perfectamente que me tocó y dejó de auscultarme cuando entraron doso enfermeras, lo que me hizo pensar que algo no iba bien. Que un profesional pare de hacer su trabajo cuando entran sus compañeras es porque algo raro hace...».

A la mujer le extrañó que antes ya había acudido otra médica a auscultarle. «Mi médica no me quitó la bata ni me tocó el pecho en ningún momento. Me auscultó como hacen los médicos normales...». Los supuestos tocamientos duraron poco tiempo. «Me las tocó bien a gusto, me estrujó el pecho», ha añadido. La paciente contó lo sucedido a su madre, que trabajaba en el hospital, y el acusado regresó a la habitación para decirle que no era lo que parecía y que tenía una hija. «Lo despidieron a los cinco minutos de que pasara eso», ha asegurado.

-¿No era un tocamiento por roce?-ha intervenido el presidente del tribunal de la Sección Primera.

-No y lo hizo varias veces, manoseaba mis pechos.

La joven denunció en octubre lo ocurrido. «Si no denuncié antes fue por miedo. En realidad no quería hacerlo porque me sentía incómoda, quería olvidarlo, pero mis padres me dijeron que no podía pasarlo por alto».

-¿Usted reclama una indemnización?

No. Lo que a mí me gustaría es que este hombre dejara de trabajar con niños, porque me parece un tema muy serio.