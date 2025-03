Un arquitecto niega que provocara el colapso de un edificio y la muerte de un trabajador

El arquitecto y el ingeniero acusados de la muerte de un trabajador en el derrumbe de un chalé en obras en Marratxí en 2017 afirman que el fallo fue del constructor. La Fiscalía reclama para ambos condenas por encima de los tres años de prisión. En agosto de ese año, parte del edificio se vino abajo cuando estaba a medio construir. Cayó justo cuando se retiraron los apuntalamientos después de haber colocado el forjado de la primera planta. La tesis de la Fiscalía y de las acusaciones particulares es que el accidente estuvo provocado por un diseño garrafal del edificio, más de 300 metros cuadrados cuya estructura se hacía descansar en paredes maestras sin ningún pilar.

El arquitecto acusado señaló que se produjo una modificación no autorizada en la construcción y que una viga que era fundamental para la estabilidad del proyecto no tenía la longitud necesaria y no llegaba a trasladar la carga entre dos paredes maestras. «Si se hubiera cumplido el proyecto, no hubiera colapsado», dijo. De hecho, añadió, el inmueble se hundió cuando solo tenía un tercio del peso para el que estaría diseñado, según los cálculos del otro acusado.

Un testigo del accidente, obrero, explicó que el derrumbe se produjo de repente, sin ningún tipo de señal previa. Un trabajador quedó atrapado debajo de los escombros y falleció y otro resultó herido de gravedad. El juicio continúa con la declaración de expertos que determinarán el resultado final.