Vecinos de Son Gotleu alertan de la presencia de carteristas en los autobuses de la EMT

Usuarios de la EMT han alertado a través de las redes sociales de la presencia de carteristas en los últimos días en el interior de los autobuses del servicio municipal de transporte de Palma. En concreto los afectados denuncian la sustracción de dinero y documentación en la línea 5, que va desde Es Rafal Nou hasta la Plaça Progès.

Concretamente los robos suceden cuando el vehículo realiza sus paradas en la barriada de Son Gotleu. Una pasajera comenta que «a la hora de bajar atascan la puerta para enredarte y no te das cuenta de que te han quitado la cartera». Asimismo uno de los afectados cuenta cómo le sustrajeron sus pertenencias. «A mí me pasó, justo antes de bajar en Son Gotleu me desapareció la cartera. Por suerte no llevaba documentación, solo la tarjeta ciudadana y unas pocas monedas», relata el afectado.

Desde los diversos cuerpos de Seguridad del Estado recomiendan llevar siempre a la vista las pertenencias cuando se viaja en transporte público. Una usuaria ha explicado a través de una publicación de 'Facebook', en la que se denuncian los hechos, que «por eso siempre llevo el bolso o mochila delante y con una mano en la cremallera».