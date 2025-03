Los hijos de la mujer asesinada en Puigpunyent insistían en que se separara por el maltrato continuo de su padre

Los hijos de la mujer asesinada a manos de su marido en Puigpunyent ese pasado miércoles llevaban tiempo avisando a su madre que se separara de su padre. El entorno más próximo de la familia conocía que Benito llevaba años maltratando física y psicológicamente a Joana. Aun así no había constancia de denuncias ni la víctima figuraba en el Sistema VioGén.

Los dos descendientes del autor del crimen, que se han personado como acusación particular, habían cortado la relación con el padre hacía años. No entendían que tratara así a su madre. Algunos amigos pusieron en conocimiento de los investigadores que no era extraño ver a la mujer con chichones o hematomas. Para protegerla, su hijo puso a su nombre y al de ella el chalet adosado de la calle Riera. Lo habían puesto a la venta por 850.000 euros.

Con todos estos condicionantes, los hijos declararon horas después de conocerse la muerte de su madre y sabían que era un crimen machista. Nada de suicidio pactado como se habló en un primer momento. Horas después Ultima Hora, en primicia, adelantó que la Guardia Civil únicamente investigaba por dicha vía, la de que Benito acabó con la vida de su mujer por una cuestión de género.

El trágico suceso, tal y como adelantó Ultima Hora, tuvo lugar minutos después de las 6.30 horas en el número 22 de la calle Riera de Puigpunyent. El anciano le arrebató la vida a su mujer de un disparo por la espalda. Luego se hirió en la zona abdominal. Fue ingresado en Son Espases, pero dado de alta horas después, donde quedó como detenido. La Guardia Civil accedió a las llamadas del 112 y descubrió la verdadera intención del autor del crimen.