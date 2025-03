La muerte de Joana; fingir un suicidio pactado para ocultar un crimen machista

La vida de las personas no es material para elucubraciones. Los agentes de la Guardia Civil, investigadores del ya considerado oficialmente el primer crimen machista de este 2025 en Baleares, tiene clara la línea de trabajo y poco a poco van despejando incógnitas sobre la muerte de Joana, de 79 años, asesinada a manos de su marido el pasado miércoles 19 de marzo en Puigpunyent. Aún quedan algunas cuestiones por resolver y el caso no está, ni mucho menos, resuelto del todo; aunque una de las claves de la tragedia está ya más que clara: no hubo ningún suicidio pactado.

Los indicios más importantes pasan por una presunta violencia económica ejercida sobre la víctima durante años, una situación matrimonial insostenible que hasta provocó el alejamiento intencionado de los hijos hacia su propio padre y las numerosas llamadas al 112 que protagonizó Benet, el autor del tiro que acabó con la vida de Joana. No fue una llamada de auxilio repentino sino más de veinte intentos de conexión con el 112 hasta verbalizar ese: «Venid a buscarme, he fallado el tiro» que la sección de Sucesos de este periódico logró confirmar durante este viernes. Una llamada que le delata, demostrando que el presunto asesino no tenía intención alguna de morir sino que llamó varias veces para salvarse; a pesar de que su herida, en la parte izquierda del abdomen, no era grave. Más aún cuando durante esa llamada ni siquiera mencionó el nombre o el estado de su mujer, Joana, que ya yacía en su habitación con un tiro recibido por la espalda. Tras los trámites oficiales para el levantamiento del cadáver, Serveis Funeraris gestiona el cuerpo sin vida de la víctima a las puertas del domicilio de la pareja. Varias voces del pueblo hablan sobre una tirante relación que, en público, se manifestaba en varias ocasiones con comentarios despectivos hacia la víctima. Casi siempre, por motivos económicos. La pareja pasaba por un momento delicado en el que acababan de poner en venta el chalet donde ocurrieron los hechos, situado en el Carrer de Sa Riera por 850.000 euros. Al parecer, Benet estaba 'cansado' de correr con los gastos de su mujer y la culpaba por ello. O eso manifestaba en público porque, según fuentes cercanas a la pareja, el alto nivel de vida que llevaba y los lujos que se permitía fueron el origen de su decadencia económica. El presunto asesino pretendía defender un suicidio pactado La familia también estaba al corriente del día a día de Joana. En numerosas ocasiones, los hijos del matrimonio habían mostrado apoyo absoluto a su madre para separarse. Según varios testigos, el maltrato físico y psicológico se había normalizado en la relación; aunque Joana nunca dio el paso de denunciar a su marido. Tampoco padecía ninguna enfermedad grave como se ha rumoreado durante estos días. Joana estaba bien de salud y tenía planes al día siguiente de su asesinato. No pudo cumplirlos. Profundo dolor en Puigpunyent La rabia, rechazo y condena al crimen se ha extendido por todo el pequeño núcleo de poco más de 2000 habitantes situado a las faldas de la Serra de Tramuntana. El Ajuntament ha ofrecido a la familia todo su apoyo; y los hijos de la víctima, se personarán en el proceso judicial contra su padre, formando parte de la acusación. El hombre contaba con diversas escopetas de caza Este viernes pasó a disposición judicial y se decretó prisión provisional sin fianza Benet Melsión Oliver, reconocido empresario de éxito en el sector del textil, a sus 82 años, se encuentra en prisión provisional tras la decisión, este viernes, de la Juez de Violencia sobre la Mujer número 1. No declaró. Su intención era continuar con la teoría del suicidio pactado, aunque todas las pruebas que han recogido los investigadores hasta el momento, dicen lo contrario. Su destino se dirimirá en el juicio.