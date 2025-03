«Esto es un pueblo muy tranquilo y es una pena tener que salir en las noticias por estas cosas»

La tranquilidad del apacible Puigpunyent se ha visto truncada a primera hora de este miércoles. Un anciano de 82 años ha acabado con la vida de su mujer de 79 y posteriormente ha intentado hacer lo propio con la suya, pero no lo ha conseguido. La noticia ha impactado a los poco más de 2.000 habitantes del pueblo. Algunos de ellos, aún sin creerse lo sucedido, lamentaban la trágica noticia. «Somos un pueblo muy tranquilo y es una pena tener que salir en las noticias por estas cosas», apuntaba Ana, una residente, como ella misma ha dicho, «de toda la vida».

Hacía especial hincapié en esto. Porque la fallecida y el presunto autor del disparo mortal no llevaban mucho tiempo en el pueblo. «Diría que llegaron aquí hace unos nueve o diez años. No se hacían mucho con la gente. Sabemos que tenían dos perros grandes y poco más. Él los paseaba y se le veía a veces por la calle con ellos», explicaba a Ultima Hora un hombre mientras degustaba un café en el bar Es Pont.

Otra vecina, cargada con las bolsas de la compra y una barra de pan recién hecha, no podía casi contener las lágrimas. «Tienen una hija que es maestra y una de sus hijas es amiga de la mía. Hace un rato me ha escrito para contarme que se habían enterado en el instituto. Sigo impactada. He escuchado sirenas poco después de despertarme pero una no se imagina que haya podido ocurrir algo así en el pueblo. Aquí nunca pasa nada», afirmaba otra residente.