Un hombre acepta cinco años de cárcel por abusos sexuales continuados a su hija en Palma

Un hombre ha aceptado este viernes en la Audiencia Provincial una condena de cinco años de cárcel por abusos sexuales continuados a su hija en Palma. El acusado ha abonado 25.000 euros de indemnización para la víctima por el daño moral causado. El tribunal de la Sección Primera ha apreciado la atenuante de reparación del daño como muy cualificada y la agravante de reincidencia, ya que el agresor ya fue condenado en junio de 2015 por el mismo delito.

Los hechos tuvieron lugar entre agosto y mediados de septiembre de 2020 en el domicilio en el que el procesado convivía con su hija, de 20 años. El 9 de agosto, el acusado se encontraba jugando al ordenador y pidió a su hija que se sentara sobre su rodilla. A continuación le dijo de ir a la habitación porque le quería dar un masaje.

Una vez allí el hombre cerró la puerta y comentó a la víctima que le iba a ayudar con un trauma que tenía tras haber sido abusada por parte de la pareja de su madre cuando tenía cinco años. El hombre le dijo que quería ayudarla a sentirse mujer y quería enseñarle a masturbarse. La joven se negó tapándose el pecho y los genitales.

Los días siguientes, cuando se encontraban a solas en la vivienda, el encausado entró en la habitación y le preguntó si había intentado masturbarse y si había practicado las técnicas que le había contado. La cogió por el brazo, la llevó a su dormitorio y la tumbó en la cama para pedirle que se relajara mientras le realizaba tocamientos. El agresor le decía que se dejase ayudar. La situación se repitió una vez más en días posteriores.

En otro episodio, el hombre se desnudó y se quedó en ropa interior cuando estaba con su hija a solas en la casa. Intentó bajar los pantalones y la ropa interior a la joven mientras le decía:

-No te preocupues, no te voy a hacer nada. Solo voy a enseñarte.

El acusado le abrió las piernas con fuerza para que no las cerrase y le quitó la ropa interior para realizarle tocamientos. El hombre se puso saliva en los dedos y se los introdujo a su hija en los genitales. El 26 de agosto pidió a la perjudicada que le acompañase a un local de Palma porque estaba haciendo una obra y tenía llaves.

El hombre la llevó a una de las habitaciones y se desnudó para proponerle a su hija que hiciera lo mismo, pero esta se negó. En otra ocasión el procesado abrazó por la espalda a su hija, respirando cerca de su cuello, y ante la actitud esquiva de la joven le comentó:

-No seas mala, esto a mí me da vida.

Con posterioridad a estos hechos, el hombre pidió a su hija que no contara nada de las cosas que ocurrían en casa porque las demás personas no lo entenderían y no quería ir a la cárcel. El 15 de septiembre de 2020, la víctima decidió abandonar el domicilio familiar y en febrero de 2021 empezó a recibir tratamiento psicológico en la fundación IRES. A raíz de los abusos la perjudicada presenta trastorno de adaptación con ansiedad, depresión y disfunción sexual.

La Fiscalía reclamaba para el hombre una condena de nueve años y medio de cárcel al principio del proceso judicial. La representante del Minsiterio Público ha rebajado su petición a cinco años de prisión tras llegar a un acuerdo con la abogada de la víctima, Magdalena Quetglas, y el letrado de la defensa, Tomeu Vidal.