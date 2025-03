Cristian Lacoma: «Quiero llegar a España para pagar por mis errores»

Cristian Lacoma, empresario y culturista mallorquín, fue detenido en Medellín a principios de febrero. Estaba siendo buscado por la Interpol por tráfico de anabolizantes y llevaba varios años huido de la Justicia en España, donde tiene varias causas pendientes. El hombre, que espera ser extraditado pronto, atiende a Ultima Hora desde los calabozos de la policía colombiana a través de un cuestionario facilitado a su abogado.

¿Cómo está?

— Gracias a Dios estoy bien, podría estar en mejores condiciones, pero bueno... todavía no estoy en prisión, llevo ya 40 días en los calabozos de la Policía Nacional de Colombia bajo el custodio de la Interpol. Ya debería estar en la cárcel La Picota de Bogotá esperando a que siga el proceso de extradición, pero la verdad es que los ministerios de asuntos externos y de justicia, así como el resto de autoridades, llevan un manejo lento de la situación. A veces parece que se olvidan de que uno está privado de libertad en unas condiciones que no son las que deberían.

¿Cómo fue su detención?

— Vamos a ver. A mí ni me capturaron ni hubo ningún operativo como se quiso colgar la medalla el director de la policía de aquí, todo es mentira. Yo mismo fui a entregarme a la autoridad que tocaba, que era migración. Si yo voy a una comisaría y no tengo ni causas ni delitos en Colombia, ¿qué pueden hacerme? Nada, por eso mismo era migración, que mantiene registros y controles con extranjeros de otros países. Debía ir allá y eso hice muy consciente, entregarme y así rendir cuentas en España.

¿Por qué huyó de Mallorca?

— Quiero dejar claro que mi intención nunca fue huir. Tuve que salir del país, aunque no fuera lo correcto, por mi situación judicial. Temía por mi vida, por una de las causas de migración recibí muchas amenazas de muerte. La mujer con la que me casé me dijo que fuera a Colombia y empezara una vida lejos de todo. Quiero dejar claro que en todos estos años estuve siempre en contacto con la policía y autoridades de allá.

Estando en Colombia traté de afrontar algunas causas y hasta mandé vídeos míos admitiendo mi culpa. ¿Ustedes creen que eso es fugarse?, ¿acaso cerré mis redes?, Publiqué cosas de mi vida personal mostrando mi día a día, el estilo de vida sana que llevaba y lo mucho que trabajaba. Tenía mi propia familia con mi pareja y su hija, hasta publiqué dónde vivía. Si quisiera fugarme no hubieran sabido nunca más de mí.

¿Cómo era su vida allí hasta su detención?

— Pues muy tranquila , me levantaba a las cinco de la mañana para empezar mis entrenamientos y hacía sesiones hasta la tarde. Quería montar un gimnasio especializado en el culturismo. También estábamos negociando con el Ministerio de Sanidad para abrir un laboratorio legal para la fabricación de suplementos y lanzar una marca internacional, pero mis socios y yo decidimos que era un error.

Mi pasado me hubiera perseguido y podría haber sido una pérdida muy grande para ellos y para mí. Llegamos a la conclusión que ya era hora de venir a España y tratar de pagar por mis errores. Era lo más rápido para luego rehacer mi vida tranquilamente.

En España tiene al menos siete causas pendientes y afronta más de 10 años de cárcel. ¿Se va a declarar culpable en alguna?

— Conozco muy bien mis causas. Lo que quiero es ir y afrontarlas de una vez, es la única forma de poder ser libre de mi pasado y afrontaré como un hombre lo que los jueces y la ley me impongan. Ya me declaré culpable de varias causas, hasta mandé vídeos admitiendo mi parte de culpa, pero hay otras en las que no tengo nada que ver.

Se le acusa de ser el cabecilla de una red para regularizar a migrantes en Mallorca...

— Yo no soy líder ni cabecilla ni jefe de nada. Tuve que prestar declaraciones como cualquier otro investigado y fui el único que ingresó en prisión preventiva. Todos salieron absueltos, lo vi en las noticias. Yo no pude estar presente en el juicio. Si dejaron absuelto a todo el entramado imagino que deberían hacer lo mismo conmigo.

También está implicado en un caso de narcotráfico de 2017.

— Yo nunca tuve nada que ver con el narcotráfico. Consumí muchos años anabólicos y en algún momento a algún amigo competidor le pude haber facilitado algo, pero eso es una cosa y otra muy distinta es decir que soy narcotraficante.

La Fiscalía también le acusa por haber dado una paliza a un joven por encargo en Calvià.

— ¿Una paliza?, ¿un tortazo y un rodillazo es una paliza? Sí que reconozco haberle dado esos toques, pero paliza nada. Paliza la que dio él y 30 más a un señor una semana antes de aquello.