Al menos 25 personas murieron al naufragar un barco que transportaba futbolistas en el río Kwa, en la provincia de Mai-Ndombe, en el centro-oeste de la República Democrática del Congo (RDC), informaron este lunes las autoridades locales.

El hundimiento ocurrió este domingo por la noche cerca del territorio de Mushie, de donde regresaban a bordo de la embarcación jugadores de la aldea de Ngambomi después de un partido de fútbol. El barco salió del puerto de Mushie a las 23:00 del domingo (22:00 GMT) y zozobró después de doce kilómetros de navegación. «El informe provisional habla de 25 muertos y 30 supervivientes», afirmó el portavoz del gobierno provincial de Mai-Ndombe, Alexis Mputu, citado por medios locales. «La primera causa (del accidente) es la navegación nocturna», señaló Mputu, al agregar que el barco «estaba desequilibrado».

La comisaría fluvial de Mushie confirmó la tragedia sin proporcionar ningún detalle, al igual que la administración de ese territorio. «Ha habido muchas muertes, pero no sabemos el número exacto. Estamos bloqueados para bajar al lugar. Deberíamos ir allí para preguntar sobre la situación. Desafortunadamente, no tenemos los medios para pagar el combustible para llegar allí», explicó Renacle Kwatiba, administrador del territorio Mushie. No es la primera ve que se registra un naufragio en la provincia de Mai-Ndombe.

De hecho, el pasado 17 de diciembre al menos 42 personas murieron en el hundimiento de otra embarcación por aparente sobrecarga en el lago Mai-Ndombe, en la provincia homónima. El accidente de barcos es relativamente común en la RDC debido a que los ríos y lagos son usados a diario como vía de transporte, en un país con pocas infraestructuras y densas selvas. Las naves, a menudo precarias, suelen viajar muy cargadas y la señalización es casi inexistente.