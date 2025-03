Los trabajadores del Centro de Acogida de Menores (CAM) Jardín del Sauce de Cáceres han expresado su «absoluta condena ante el brutal asesinato» de Belén, la educadora de un piso tutelado de Badajoz. «Este terrible suceso no solo nos llena de dolor, sino que pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores que desarrollar su labor profesional con menores», aseguran en un comunicado.

«Exigimos a la Junta de Extremadura que adopte de inmediato medidas efectivas para garantizar la seguridad del personal que trabaja en estos recursos asistenciales. Es imprescindible que se revisen los protocolos de actuación, se aumenten los recursos humanos y materiales y se implementen sistemas de prevención en respuesta ante situaciones de riesgo», añade.

El CAM Jardín del Sauce de Cáceres es un centro de referencia para menores que se encuentran en situaciones de emergencia, ya sean de protección o de reforma, «teniendo en ocasiones que acoger a chavales que se encuentran fugados de algún recurso, o cumpliendo alguna medida judicial». En su día a día, el centro acoge a niños de 0 a 6 años con «el consiguiente riesgo que conlleva tener que dar cabida a estos adolescentes en un espacio que no está acondicionado ni preparado para ello», alertan los trabajadores.

«No podemos permitir que una tragedia así se repita», aseguran en el comunicado en el que resaltan que la labor de los educadores en estos centros «es fundamental para la sociedad» y «es responsabilidad de las administraciones garantizar que se puedan desempeñar en condiciones seguras y dignas», asegura el comunicado. El CAM Jardín del Sauce se solidariza con la familia, amigos y compañeros de Belén, «en un momento tan doloroso». «No dejaremos que su memoria quede en el olvido y seguiremos luchando para que este crimen no quede impune y para que nunca más tengamos que lamentar una pérdida como esta», concluye.

En este sentido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado este lunes «consternada» por la muerte de una educadora en un piso tutelado en Badajoz. «Consternada ante las noticias que llegan desde Badajoz tras el presunto asesinato de una educadora en un piso tutelado. Nuestro apoyo a la familia y personas queridas de la fallecida en momentos tan duros», ha señalado la ministra en un mensaje que ha publicado en Telegram.

Recordemos que tres menores han sido detenidos en Mérida como presuntos responsables de la «muerte violenta» de la educadora de 35 años en un piso tutelado en Badajoz. Los investigadores continúan las averiguaciones para dar cuenta de todos los hechos a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal, Fiscalía de Menores.