Vistas para sentencia. Las obras ilegales y casi faraónicas que los ocho nuevos jefes del poblado han llevado a cabo en las últimas semanas, y que la semana pasada fueron desveladas en primicia por Ultima Hora, tienen las horas contadas. El Ajuntament de Palma derribará la pista de 90 metros, la rotonda, las casetas y el resto de construcciones que han levantado los traficantes «tal y como hacemos siempre con las obras ilegales», han informado en fuentes municipales.

El operativo, que ya está muy avanzado, contará con el apoyo directo de la Policía Local y de la Policía Nacional, que garantizarán que los operarios no sean atacados y hostigados por los habitantes del gueto. Según ha podido saber este periódico, desde el mes de enero, los investigadores tuvieron conocimiento de que estaban empezando a realizarse algunos movimientos sospechosos: «Limpiaron de basura algunas zonas y quitaron las barricadas que habían montado. Estaba claro que tenían grandes planes».

En febrero ya empezaron algunas obras, que a final de mes se concretaron en una pista de 90 metros de largo por 20 de ancho, acabada en una rotonda y coronada por un barco pintado con los colores de la bandera española. Alrededor de la rotonda se habían instalado todos los puntos de venta de droga, porque la principal preocupación ahora de los narcos es separar la zona de viviendas del circuito de cocaína, marihuana, heroína y kamagra. Los celadores e inspectores municipales han visitado el poblado y han tomado imágenes de las nuestras estructuras.

Ha trascendido, también, que cuentan con la matrícula de algunos camiones que a lo largo de las semanas pasadas acudieron al poblado, muchos de ellos de noche, para asfaltar la entrada. Se utilizó un hormigón de relativa calidad y las obras fueron pagadas en negro a varios constructores afines al poblado. El principal problema, sin embargo, es determinar quién es el responsable de estas construcciones piratas.

Al parecer, el solar de Son Banya pertenece del Ibavi, no al Ajuntament, y en el caso de que algún residente en el poblado sea identificado es casi imposible que pueda hacer frente a las multas urbanísticas porque todos los vendedores son insolventes. Las fuentes consultadas indicaron que el mensaje es muy claro: «Siempre hemos actuado en Son Banya cuando se ha cometido una infracciones administrativa. No es algo nuevo. Y que nadie piense que en el poblado gozan de impunidad absoluta porque no es cierto. Todas las obras ilegales que se han levantado estos días serán derribadas en un corto plazo de tiempo», insistió.