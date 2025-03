Heroínas con galones

La sociedad sigue evolucionando en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cada vez más mujeres pierden el miedo a opositar y logran su plaza en la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local de Palma. Si algo tienen en común todas ellas es la sensación de haber superado barreras sociales para dedicarse a una profesión en la que debes tener vocación.

Lola Vázquez es subinspectora de la Unidad De Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía. Fue galardonada por su trayectoria profesional, pero antes de ello ha tenido una larga carrera. Empezó de joven como administrativa en la delegación de Antena 3 en Mallorca. En 1993 decidió opositar para el cuerpo policial y en 1995 juró el cargo.

La subinspectora recuerda que cuando se incorporó apenas había veinte mujeres, pero asegura que todo ha ido cambiando. «Ha habido mucha evolución, pero todavía queda camino por recorrer. La igualdad no es una meta, es una obligación que tenemos con la sociedad y un camino constante», asegura la funcionaria, que manifiesta que «en ningún momento me he sentido acomplejada por ser mujer. 32 años después me sigo sintiendo una más entre mis compañeros y he aprendido muchas cosas».

Ayuda

A lo largo de estos años, Vázquez ha ido pisando diferentes terrenos. «Comencé patrullando cuando la heroína reinaba las calles y todavía no sabíamos muy bien cómo se transmitía el VIH. Luego estuve diez años en Extranjería para volver donde empezó todo. Al final accedí a la UFAM, donde no me canso de ayudar a otras mujeres que lo necesitan».

Gloria María Poquet lleva 30 años en la plantilla de la Policía Local de Palma. Ha estado prácticamente las tres décadas en la policía de barrio recorriendo a pie las calles de la capital balear atendiendo las necesidades de la ciudadanía: desde ayudar a niños (que a día de hoy no son tan niños) a entrar a clase a solucionar problemáticas vecinales. Su profesionalidad le ha llevado a ser galardonada por su perseverancia en el cumplimiento de sus deberes.

Poquet explica que las cosas han cambiado mucho a lo largo del tiempo. «La evolución de la mujer ha sido muy satisfactoria. Hay que pensar que este cuerpo se fundó en 1852 y de aquel año al 2025 la situación ha mejorado para bien. En esa época se consideraba que ser policía era solamente para hombres. Podemos dar las gracias a las primeras mujeres (siete u ocho) que entraron en 1980, porque hicieron Historia. Con ellas hemos aprendido a compartir, porque tanto un hombre como una mujer sirve para ejercer esta profesión».

La agente comenta que «estos últimos años he ido viendo que hay más participación femenina. Ahora la igualdad ha hecho que las mujeres tengan ganas de ser policías. En nuestra escala de mando ya tenemos: una comisaria, una subinspectora y también oficiales, así que no considero que exista ninguna brecha».

Gloria asegura que ser policía «me ha aportado muchos conocimientos, amistades, estabilidad laboral, crecimiento personal y profesional y un alto grado de tolerancia. Estoy muy feliz de haber entrado a formar parte de esta familia», concluye.

Deseo de cumpleaños

María del Carmen Moyà forma parte de la Guardia Civil desde 2017. Desde niña tenía muy claro que quería ponerse el uniforme verde. «En cada cumpleaños, recuerdo que en el momento de soplar las velas mi deseo siempre era el mismo: ser Guardia Civil. Ahora puedo decirlo en voz alta porque se ha hecho realidad».

Tras lograr ser parte del cuerpo militar ingresó en la Unidad de Seguridad Ciudadana, donde realizó las prácticas, para luego pasar por el núcleo de servicios antes de aterrizar en la Oficina Periférica de Comunicación (OPC), donde actualmente se encarga de atender a los periodistas de los diversos medios de comunicación que llaman para contrastar sus informaciones.

El Instituto Armado en Balears lidera el porcentaje de igualdad. «En el año 1988 ingresaron las primeras mujeres, 206, y a día de hoy somos más de 8.000. Nos queda mucho trabajo, pero vamos siguiendo muy buena línea. El archipiélago es el que tiene el porcentaje más alto de guardias civiles femeninas, con un 16,55 por ciento. Me atrevería a decir que todas las unidades cuentan ya con un perfil femenino, ya que cada vez hay más mujeres que se animan a formar parte de los grupos más activos. Mas allá de del sexo, somos compañeros y al final cuando nos ponemos el uniforme realizamos nuestras funciones todos juntos y sin ninguna distinción», concluye la funcionaria de la Benemérita.