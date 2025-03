No ayuda, no. Un ‘pobrecita’, o un ‘no deberías haber aguantado tanto’, la misericordia superficial ni una mano en la espalda que no significa ‘estoy aquí a tu lado’ sino ‘qué pena’. Son pesos. Más peso que las mujeres cargan sobre sus espaldas hundiéndose en un papel de víctima que nadie quiere. Lo somos, en muchas más ocasiones de las que nos gustaría, pero a la vez, se nos revictimiza cuando nadie apuesta por otro papel que no sea el de haber sufrido. Es la revolución. Y no por este 8 de marzo que llega año tras año, sino porque, afortunadamente, tras el sudor y la sangre vertidos en la pedagogía educativa de la última década, las mujeres se liberan de su carcasa requetevictimizada por tantos y demuestran al mundo que con su dolor, pueden hacer lo impensable. El antónimo del sufrimiento. Volcar lo más oscuro en un nuevo día. Transformar, igual que un parto, el sufrimiento por la vida. Hacer del dolor, la profesión.

«El cine me salvó la vida, la interpretación me ayudaba a escapar de mi realidad»

Lara Martorell, al natural, en su recién estrenado domicilio, su refugio actual donde disfruta de las pequeñas cosas con su amado perrito 'Merlín' mientras continúa su brillante trayectoria, paso a paso, sin miedo alguno a caídas porque sabe siempre levantarse.

Verla actuar es una delicia sutil que atraviesa, a la vez, con fuerza desgarradora. Quizá, por el marcaje de su pasado. Por el dolor. Un combustible que la ha convertido en uno de los mayores talentos interpretativos que ha dado la isla. Lara Martorell fue un niño alegre y feliz que, como ella misma cuenta, «cambió por la hostilidad de mi alrededor. El odio que me venía desde fuera por mostrarme cómo realmente era acabó provocando que me odiara a mí misma. En la adolescencia sufrí la adicción a sustancias estupefacientes, usé las drogas para mitigar el dolor, para posponer enfrentarme a él y afrontar lo que me ocurría. Bullying masivo, abusos de todo tipo; todo eso me llevó a una conducta autodestructiva», explica.

‘¿Qué hiciste con esas emociones?’, le preguntamos. Su respuesta es directa: «Ordenarlas». El bicho de la interpretación le picó cuando descubrió que el cine le salvaba la vida. «Eso quería hacer yo, transmitir lo mismo que experimentaba con esas pelis de los 80, esa ficción; porque una película puede romperte en pedazos o curarte. Quiero que mi trabajo ayude a distraer, a encontrar al camino, a escapar de la rutina. Creo que uno es la suma de la gente que hace brillar», afirma.

Actualmente, con proyectos de gran dimensión tanto en EEUU como en Mallorca, donde prepara un desafío técnico del que todavía no puede avanzar nada; Lara recuerda su dolorosa y complicada infancia, aunque eso sí, alejada siempre del término ‘víctima’: «Éramos humildes y no había dinero para pagar escuelas de interpretación pero fui de centro en centro por toda Palma, que no había muchos, e iba solo a la primera clase que ofrecían gratis porque no podía pagar el curso», recuerda con una sonrisa. Luego cayó en su época más oscura pero sin la palabra ‘rendición’ en su vocabulario. «Caí en lo más profundo de mi ser, sufrí los abusos físicos, emocionales e infidelidades de una pareja tóxica que casi acaba conmigo y que ahora, como me quiero más a mí misma, sólo me causa indiferencia; y llegó el punto de inflexión en el que resucito. Lo tuve claro. Se me pasa la vida. Si no cumplo mi sueño, no lo cuento», zanja. Y lo ha logrado. Con creces.

«El dolor era tan fuerte que a veces había que parar la sesión para vomitar»

Patricia Cardona, en pleno centro de Palma, firmando ejemplares de su libro 'Frases que nunca deberías decir ante un abuso sexual', con su característica sonrisa, llena de ganas de seguir cambiando el mundo.

La frase sale de ella con una naturalidad pasmosa. Patricia es tan real y enérgica que ha logrado incluso que algo descarnado como el abuso sexual infantil se transforme en la propia munición para destruirlo. Hace referencia a la terapia que ella misma comenzó en agosto de 2017 «tras treinta años de silencio». Pasó por el mismo proceso que los veteranos de guerra utilizaban para procesar sus recuerdos traumáticos. «Tuve que reprocesar y sentir lo que no había sentido. El dolor era tan fuerte que a veces había que parar la sesión porque iba a vomitar. Es un dolor físico, triturador, lo sientes dentro. Muchas veces pensé que no valía la pena seguir viviendo. Tuve muchos pensamientos suicidas», explica con sinceridad punzante.

Todo por enfrentarse a los abusos que sufrió en varias ocasiones siendo una niña, «uno de un familiar cercano que no recuerdo ni cuando empezó, luego un amigo y una amiga de mi madre en mi adolescencia, entre los 13 y los 14 años». Lo recuerda valientemente pero se nota en su voz el esfuerzo de decirlo en alto. «Es muy difícil admitir que eres víctima de algo, te sientes debilitada, en culpa; con un enfado enorme que no puedes describir. Luego, cuando te adueñas de tu historia y de tu voz, cuando no dejas que el victimismo te defina, te conviertes en una superviviente. Aunque ahora quiero ir más allá», confiesa.

No reniega de lo que le ocurrió, al revés, vomitó en el libro ‘Frases que nunca deberías decir ante un abuso sexual’, que presenta en Palma el próximo 28 de marzo, después de un viaje a Bruselas, a La Haya, hasta a Helsinki irá con su activismo para proteger a los niños de todo el mundo. «Mi motor para seguir viviendo fue ayudar a otras personas», dice. Representa a Brave Movement en el Parlamento Europeo donde a través de la voz de más supervivientes tratarán de concienciar sobre la importancia de aprobar el reglamento de protección online para los menores, ha creado una red de ‘mamás elefantas’ en @the_patricia_cardona y construido un programa completo de prevención por el que han pasado cientos de padres y madres que quieren proteger a sus hijos de los depredadores sexuales. Es, sencillamente, incombustible. «Representaré a las víctimas en Bruselas y donde haga falta, y a la vez, quiero dar otro paso adelante, dejar atrás también esa etiqueta, con ser quienes somos es suficiente. Sólo quiero ser Patricia». Y tiene toda la razón.

«El duelo migratorio no tiene principio ni fin. Se activa en cualquier momento y es muy doloroso»

Angélica María Guzmán González, junto al reciente reconocimiento que ha recibido como 'Colombiana del Año' por su ayuda y trabajo con la población más vulnerable; trabajo que realiza en la isla y vuelca a la vez en su país para continuar fortaleciendo a su comunidad.

Acaba de ser nombrada ‘Colombiana del año’ y recibió su homenaje este jueves en la embajada de Palma, ciudad en la que reside desde hace 16 años. Su sentir social podría ser hasta genético. «Aprendí de mis padres que vivía en un país desigual y quise ponerme al servicio de la población vulnerable desde niña. Empecé con unas prácticas con menores que habían sido reclutados por grupos armados, en las FARC, mucho antes de la paz y, aunque no resultó fácil, fue la mejor experiencia de mi vida», explica.

En 2009 dejó atrás su país para venir a Mallorca y vivió en sus propias carnes el dolor del llamado ‘duelo migratorio’: «Renuncias a muchas cosas cuando decides cambiar de país. Yo lo hice por amor pero otros lo hacen porque son perseguidos o defienden derechos humanos. Empiezas de cero y no tienes tu red de apoyo. El duelo migratorio no tiene principio ni fin. Se activa y es muy doloroso. A mí me ocurrió cuando nació mi hijo. Hay cosas del proceso migratorio que no todo el mundo comprende y cuesta hablarlas», narra.

A su llegada, aún licenciada y con una trayectoria impecable a sus espaldas, no pudo ejercer su profesión, aunque no paró de trabajar. Su esfuerzo tuvo la recompensa merecida: «No podía alejarme de lo que realmente me llena y me vinculé con entidades sociales como voluntaria hasta que en 2011 me convertí en técnico de territorio en Cáritas», explica con un profundo amor por su trabajo.

Ahora, como técnico de territorio en Palma, ayuda en sus duelos a la población migrante irregular y atiende a los más vulnerables en barrios como Camp Redó o el Secar de la Real. «La riqueza cultural que encuentro en cada persona, en cada familia, es lo mejor de mi trabajo. No me permite parar. Hace que siempre me cuestione cosas a nivel personal y profesional», afirma. Continúa arraigada a su país y a su identidad, mientras que a la vez, ama esta tierra que la acogió y trabaja en ella, lejos y cerca de su pueblo, al mismo tiempo. Su humildad la hace grande.

El dato Lara Martorell, actriz Lara Martorell ha trabajado durante años en un proyecto muy personal que pronto verá la luz y que narra su propia historia, dura y enriquecedora. Un trabajo muy especial que también muestra las habilidades de la actriz en cuestiones de guión.

El dato Patricia Cardona, divulgadora y escritora El próximo 18 de marzo, en Bruselas, Patricia tendrá la oportunidad de reunirse con Antonia Mena López Consejera de Interior de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Además, leerá alguno de los poemas de su libro como 'Dolor y fuerza', muy especial para ella porque representa el punto de inflexión en el que convirtió su dolor en acción.