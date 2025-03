«Recibí un disparo en el ojo jugando a paintball y estuve más muerto que vivo»

Darwin Pérez estaba celebrando su cumpleaños en un paintball de Lloseta cuando recibió un disparo en el ojo izquierdo. Lo que parecía un simple accidente, casi le cuesta la vida. «Estuve más de 20 días en coma inducido en la UCI más muerto que vivo». Los hechos sucedieron el 6 de noviembre de 2024 y a día de hoy continúa recuperándose de lo ocurrido.

El afectado cuenta que «esto pasó cuando llevábamos una hora de partida. Una bola me impactó en el ojo». El hombre explica que en ese momento «el personal del establecimiento vino con un trozo de papel mojado para retirarme la sangre. Más tarde fui al hospital, donde me operaron. Me cortaron cuatro capas del ojo y pusieron un poco de silicona. A pesar de ello, he perdido la visión por completo».

Lo peor estaba por venir. Darwin recibió el alta y cuando llevaba apenas dos horas en casa, comenzó sentir que le faltaba el aire. «No me sentía bien, mi mujer me preguntó si me ocurría algo y le contesté que no podía respirar. Nos fuimos al PAC de Escola Graduada, donde nada más entrar me dio un paro cardíaco».

En ese momento comenzaba su peor pesadilla que le tuvo en una delgada línea entre la vida y la muerte. «Estuve en coma inducido más de 20 días en la UCI porque tenía los pulmones llenos de líquido», recuerda el perjudicado.

Darwin Pérez en la UCI con coma inducido.

Ahora, cuatro meses después continúa recuperándose de las lesiones. «Tengo una embolia en el pulmón derecho y sigo medicado», manifiesta el varón, que ha denunciado a la empresa de paintball. «He puesto una demanda porque en ningún momento se han preocupado por mi. Será un proceso muy largo porque hay que esperar a tener un informe con las secuelas que me quedarán», concluye la víctima.