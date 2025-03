¿Quién hizo desaparecer al joven profesor mallorquín Marc Beltrá en el Amazonas?

Han pasado 21 años desde que el Amazonas se tragó a Marc Javier Beltrá Olives, un profesor mallorquín de 22 años con un futuro brillante por delante. Lo único que se sabe es que alguien atacó al filólogo durante una excursión por unas aldeas remotas entre Brasil, Perú y Ecuador. Su mochila apareció rasgada, como suelen hacer los delincuente que asaltan a turistas, con algunas pertenencias en su interior, pero no había ni rastro de su dinero ni su cámara. Esta es la crónica de una dramática desaparición y de una familia rota, que intentó desesperadamente durante años dar con Marc.

El maestro era un joven brillante, lector apasionado y tras acabar la carrera con excelentes notas, en 2003, empezó a trabajar en la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Vivía en París, con su madre Françoise y su hermana, pero estaba muy unido a su padre Juan Ramón Beltrá, que residía en aquella época en Mallorca.

En noviembre de ese año, Marc cogió unas vacaciones y se marchó varias semanas de excursión por el Amazonas. Su gran afición era la literatura y durante su excursión por Brasil el joven tenía la intención de conocer los pueblos de Benjamin Constant, que llevaba el nombre de un escritor francés admirado por Marc, Leticia y Atalaya do Norte. Se trata de tres localidades fronterizas entre Colombia, Brasil y Perú, y es allí donde se pierde la pista del joven mallorquín.

Juan Ramón Beltrá, el padre de Marc, con Begona, su pareja, en una foto de 2004.

Según explicó su padre, Juan Ramón Beltrà, quien se desplazó varias veces al Amazonas, existió constancia policial de que el 30 de noviembre salió de la capital colombiana, y que el 2 de enero pasó supuestamente un control de la policía en Leticia, aunque el progenitor alertó que este último dato que era poco fiable, ya que no había quedado ningún documento acreditado.

Juan Ramón nunca descansó para saber qué le había ocurrido a su hijo y salió de Palma el 25 de julio de 2004. Su destino era París, donde le esperaba un periodista sueco que conocía a la perfección el Amazonas, y que había sido contratado como guía de la expedición. Dos días después, tras algunas desavenencias por los desmesurados intereses económicos del reportero, llegaron a Bogotá y el 28 se reunieron en el pueblo de Leticia con Françoise, la ex mujer de Juan Ramón y madre de Marc.

Los tres alquilaron un barco y a partir de ese momento recorrieron más de 200 kilómetros por el río Yavarí, entre Brasil y Perú. «Es una estampa preciosa para ver en fotos, pero varias semanas viendo siempre aguas turbias y miles de kilómetros de selva llegan a ser infernales», contó a Ultima Hora. Durante seis días visitaron una serie de comunidades peruanas en Caballococha, Chimbote y San Pablo. Ni rastro de Marc.

La travesía siguió por el Yavarí y llegaron a Estirao de Ecuador. Cada minuto era importante y los padres del filólogo intentaron hablar con todos, indígenas y autoridades, y repartieron fotos de Marc. En Santa Rosa, Perú, surgió la primera noticia esperanzadora. Se trataba de una comunidad israelita un tanto peculiar y el jerarca les pidió, muy enigmático, por qué debía creerse que eran los padres del joven.

Juan Ramón, el jerarca de Paraíso, la madre de Marc y el periodista que les hizo de guía en una de las expediciones al Amazonas en busca del joven.

«Pensamos que sabía algo y le enseñamos nuestros pasaportes y le dimos pruebas de que éramos los padres de Marc, pero al final no sabía nada». De nuevo fue un golpe más, el enésimo. La expedición se trasladó entonces hasta Atalaya do Norte y de ahí al puerto de Benjamín Constant.

Era ya la tercera semana de agosto y Juan Ramón y Francoise estaban muy desmoralizados. «Me fui a acostar porque no estaba muy bien y de repente me despiertan y me dicen que unos pescadores quieren hablar urgentemente conmigo», relató. En efecto, se trataba de cuatro jóvenes que habían encontrado la mochila de Marc, que la bajada de la marea había dejado visible en la orilla del río.

¿Demasiada casualidad? Juan Ramón no desconfiaba de aquellos pescadores, pero está convencido de que «alguien» la colocó ahí hacía muy poco tiempo. En el interior estaba la ropa de Marc, pero no su cartera con los 80 mil pesos que llevaba ni su cámara fotográfica. Le habían introducido tierra para que se hundiera, aunque ni los libros del interior ni las prendas de vestir estaban demasiado desgastadas.

La política Rosa Estarás apoyó económicamente a la familia de Marc para la búsqueda.

Por ende, llevaba pocos días en el agua. Las tiras de la mochila habían sido rajadas, tal y como suelen hacer los delincuentes de la zona cuando buscan el dinero de los excursionistas. Todas aquellas pertenencias las custodió la policía brasileña y Juan Ramón, desde Palma, insistió en que no tenía intención de descansar hasta arrojar más luz sobre el caso. Paradojas de la vida, en la mochila apareció un libro que Marc leía y que se titulaba: «Perdido en el Amazonas».

En 2011, una nueva pista disparó todas las alarmas. Un viajero madrileño que huyó de una tribu del Amazonas aseguró haber encontrado un indicio de Marc Beltrá. El viajero madrileño, de nombre Jorge Pérez, denunció los hechos ante la Policía Federal de Brasil y se refugió en Lima (Perú). Contactó con las autoridades españolas en este país y aseguró, por aquel entonces, que «me quedaré aquí hasta que se descubra todo esto».

Jorge Pérez explicó que realizó un viaje de placer por el norte de Brasil. Visitó la localidad de Rio Branco y allí contactó con unos indios para realizar unas curaciones utilizando rapé y ayahuasca. El viajero madrileño manifestó que después «aparecieron por allí unos indígenas de la tribu de los Huni Kui, que me raptaron, me llevaron a otra aldea de Nova Olinda y me quisieron matar».

El entonces president del Govern, Francesc Antich, se reunió con los tíos de Marc Beltrá para prestarles ayuda.

El español indicó que mientras estuvo retenido vio en un ordenador una foto de Marc Beltrá «aunque llevaba el pelo más corto, y dijeron 'a este español le clavaremos un cuchillo y le vamos a hacer lo mismo que al otro'», refiriéndose a él y a Beltrá.

Pérez añadió que pudo huir de los Huni Kui, denunció los hechos ante la Policía Federal de Brasil y después decidió abandonar el país y marcharse hacia Lima, desde donde intentó seguir «moviendo el asunto». El aventurero contactó con Ultima Hora para informar sobre la pista del mallorquín desaparecido, del que tuvo noticias buscando por internet una vez que huyó de la tribu del norte de Brasil.

Por su parte, el padre de Marc fue tajante: «A estas alturas de mi vida ya no me hago ningún tipo de esperanza, Marc tuvo la mala suerte de caer en manos de no sé quién y puede que le robaran y lo mataran o lo matasen para robarle, pero ahora la nueva pista vuelve a abrir un resquicio de esperanza para poder saber lo que le pasó».

Juan Ramón contactó entonces con Jorge Pérez, quien estaba en Lima. «No tiene interés alguno sobre el tema de Marc, ni económico ni nada. Jorge nos ha contado que está integrado desde hace nueve años en una comuna que hace experimentos con Ayahuasca con fines terapéuticos, y descubrió algún tipo de relación con el tráfico de cocaína, dijo que lo iba a denunciar y por eso un grupo beligerante de la tribu de los Huni Kui lo drogó, le robó, lo amenazó de muerte y lo llevó a Nueva Olinda. Él es informático y vio una foto de Marc en una cámara de vídeo antes de escapar», explicó el padre.

Con todo, el progenitor no albergaba demasiadas esperanzas de encontrar a su hijo con vida: «Marc tuvo la mala suerte de caer en manos de no sé quién, pero si pudiésemos saber lo que le pasó podríamos cerrar esta etapa de nuestras vidas después de tantos años».

La pista, finalmente, cayó en el olvido y las autoridades cerraron el caso del joven mallorquín. Han pasado 21 años y todavía nadie sabe a ciencia cierta qué le ocurrió a Marc. Con quién se cruzó en la selva amazónica.