La Audiencia de Palma acoge este lunes el juicio contra un agente de la Guardia Civil acusado de abusar sexualmente de una amiga de su hija cuando esta se quedó a dormir en su casa, en junio de 2020. En aquel momento la menor tenía 11 años. El procesado ha negado tajantemente los hechos y ha achacado la denuncia interpuesta en su momento a «un problema entre las niñas», ha dicho. La víctima ha declarado a puerta cerrada.

El varón, a preguntas del fiscal, ha admitido que aquella noche del 27 de junio entró a la habitación donde se encontraban las menores. «Sí entré, pero porque no paraban de jugar. Yo había quedado con mi pareja para que viniera a casa esa noche a las 12 y necesitaba que se durmieran. No tuve ningún contacto físico con la menor, jamás», ha explicado.

Días después el funcionario se enteró que lo habían denunciado. «Vino a casa a verme el padre de la niña y me dijo que su hija había contado a una amiga una cosa que había pasado en mi casa, pero que no se lo creía. Me repitió varias veces que no me iba a denunciar», ha subrayado.

Los hechos, según relata la acusación pública, tuvieron lugar la noche del 27 de junio de 2020. El acusado entró a la habitación donde estaban las niñas durmiendo para tocarle los pechos y la vagina por encima de la ropa a la amiga de su hija. Pasados unos minutos lo intentó de nuevo, esta vez por debajo de la ropa, pero la menor se despertó.

El hombre fue arrestado por la Policía Nacional el día 20 de julio, después de que familiares de la presunta víctima denunciaran lo ocurrido. Además de los cuatro años de prisión también se enfrenta al pago de 10.000 euros en conceptado de responsabilidad civil a la menor por el daño moral ocasionado. La adolescente, que tiene 16 años en la actualidad, sigue en tratamiento psicológico y con «mucho miedo», ha recordado en la vista una profesional de la Unidad Terapéutica de Abusos Sexuales Infantiles (UVASI)