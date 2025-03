Un vecino de Palma ha descubierto de forma casual que en su casa se han empadronado cinco inmigrantes. El palmesano ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, que ya advierte que los residentes legales son su mujer, sus dos hijos y él, que viven en un piso del Eixample.

El empadronamiento de estos cinco extranjeros se destapó hace dos semanas cuando al buzón del afectado llegó una carta del censo electoral en el que se anunciaba la inscripción en su domicilio «de un hombre de origen nigeriano que tenía DNI español». Alarmado ante la noticia, acudió a una de las oficinas de atención al ciudadano del Ajuntament de Palma para saber qué había ocurrido, por lo que tuvo que hacer una solicitud de información al servicio municipal de población.

«Debido a la ley de protección de datos, no me podían facilitar su nombre. Pero me confirmaron que en mi casa había empadronadas no solo el hombre al que le había llegado correspondencia a mi casa, sino otras cuatro personas más. En total son nueve personas, lo que es imposible porque en mi casa somos cuatro», explica alarmado el vecino.

Aunque no ha podido conocer sus nombres, lo único que pudo sacar en claro es que además del hombre de origen nigeriano había otros cuatro hombres de origen magrebí que afirmaban que vivían también en su domicilio. Tras conocer el empadronamiento ilegal de estos cinco individuos, el vecino se dirigió inmediatamente a la Policía Nacional para poner una denuncia. «En la comisaría me advirtieron que menos mal que había denunciado porque al tratarse de un delito relacionado con extranjería, podían haberme multado a mí con unas cuantía muy importante como propietario».

Según la notificación del Consistorio, al afectado se le informaba que el ciudadano de origen nigeriano se había empadronado el 17 de septiembre del año pasado, por lo que se le daba de alta en el censo electoral a partir del 1 de enero de este año. El Consistorio, afirma el residente, ya ha cursado la denuncia y ha pasado los datos a la Policía Nacional, además de darles de baja inmediatamente en el padrón.

«Me ha llegado que en el Ajuntament de Palma que tienen inspectores que hacen revisiones esporádicas en viviendas en las que se han detectado muchos empadronados. Pero me dicen que hay municipios donde se han dado casos de hasta 30 personas empadronadas en una vivienda», señala el residente.