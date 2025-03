Agreden al portero de una discoteca de Campos

El portero de una discoteca de Campos fue agredido por un cliente la pasada madrugada del domingo durante una fiesta de carnaval. «Me pegó por detrás y caí al suelo», cuenta Sorin, la víctima, que tiene el ojo hinchado a consecuencia del puñetazo que recibió.

La agresión tuvo lugar en torno a las 00.30 horas en una carpa. «Es una persona problemática que ya pegó a dos guardias civiles de paisano en la misma discoteca», cuenta el portero, que añade que el agresor tiene prohibida la entrada al establecimiento. «Su padre me ofreció dinero para que no le denuncie, pero no acepté».

El hombre que golpeó al portero se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel por agredir a dos agentes de paisano de la Guardia Civil. El juicio se celebrará próximamente en un juzgado de Vía Alemania, en Palma. La Fiscalía recoge en su escrito que los hechos tuvieron lugar el 9 de julio de 2023 en una discoteca situada en la calle de la Rambla.

El acusado, de origen ecuatoriano, propinó una serie de puñetazos y patadas a los dos agentes. Uno de ellos sufrió una fractura de la nariz, un traumatismo facial, y varias heridas en el rostro. El otro tuvo una contusión en el codo derecho y en la mandíbula.