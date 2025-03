La Policía Nacional detiene a un hombre por violar a la novia de un familiar en Palma

Agentes de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional han detenido a un hombre, colombiano de 35 años, acusado de violar a la novia de un familiar el pasado mes de noviembre en Palma. La víctima no denunció hasta hace unos días, después de que el presunto agresor sexual le confesara los hechos, que habrían ocurrido estando la joven bajo los efectos de las drogas y el alcohol y no recordaba nada.

El arresto, tal y como apuntan fuentes judiciales a Ultima Hora, tuvo lugar el miércoles. La supuesta violación se remonta hace ahora casi cuatro meses. La víctima salió de fiesta con su novio, un familiar de este y un amigo. Estuvieron en un local de la capital balear bebiendo y consumiendo sustancias estupefacientes. Horas después la pareja de la perjudicada decidió irse a casa a dormir y la chica se quedó con los otros dos varones.

Sin recuerdos

A partir de ese momento no recordaba nada más. Solo que a la mañana siguiente despertó de manera repentina y se encontraba en la cama del familiar de su pareja y no llevaba puesta parte de la ropa interior. Durante semanas le dio vueltas a lo sucedido, sobre todo porque no sabía qué había pasado de manera fehaciente aquella noche, hasta que hace unos días mantuvo una conversación con ese mismo hombre, que le confesó que ambos habían tenido relaciones sexuales, pero de manera consentida. Y ella no tenía ningún recuerdo de que eso hubiese sido así.

Ante esta inesperada situación, y con las pruebas de la conversación con el presunto violador y su confesión, la joven se personó en la Jefatura Superior a interponer la correspondiente denuncia. Los agentes de la UFAM, que se hicieron cargo del caso, abrieron las pesquisas que finalizaron este miércoles con el arresto del sospechoso acusado de un delito de agresión sexual.

Ayer por la mañana el varón fue conducido por agentes de la Policía Nacional desde los calabozos de la Jefatura hasta Vía Alemania para pasar a disposición judicial.