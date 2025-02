El mando policial que conocía a media Palma

Un histórico mando policial que conoce a media Palma no para de saludar a amigos y conocidos durante sus paseos por Ciutat. Pero a veces, con tantos camaradas, se confunde. Hace poco se cruzó con un jubilado, al que saludó afectuosamente: «Buenos días. ¿De paseo?». El señor, que no lo conocía de nada, le siguió la corriente, hasta que le preguntó por su señora y sus hijos. «Caballero, yo soy viudo y no tengo hijos». El mando salió como pudo: «Nada, hombre. A pasear pues».

Tesis El jefe superior de Policía, José Luis Santafé, es una caja de sorpresas. Resulta que cuando acabó Magisterio en sus años mozos hizo la tesina sobre la Segunda Guerra Mundial y sacó un diez. José Luis Patton. Abogado El penalista Jaime Campaner fue invitado al palco del Bernabéu, al partido del Madrid con el Manchester City. Y se sentó a pocos metros de Florentino Pérez. Vamos, de Dios. Pulsera El secretario general de la Policía Nacional, José Vicente Fernández ‘el Puma’, luce una pulsera de la virgen de Cortes, de la que es fiel devoto. Feliz El exjefe antidroga Toni 'Manero' Suárez está feliz. Casi eufórico. ¿Tendrá algo que ver la caída en desgracia del podemita Juan Carlos Monedero, al que en su día denunció? Alcalde Jaime Martínez se lo pasó en grande en una comida con excompañeros del colegio Montesión. Y se reencontró con viejos amigos, como Luis Company o Silvia Dezcallar. Catedral La señora más elegante de Palma y presidenta de la Caeb, Carmen Planas, estaba radiante el viernes en la confirmación en la catedral de su guapísima nieta Carmen Puig. Cambios El letrado David Barón ha fichado por Navas Abogados. Pregunta ¿Quién es el exfiscal de Palma que se inventó una denuncia para frustrar el ascenso de un mando policial? Cumple El martes, la cúpula policial actual y anterior -José Luis Santafé, Gonzalo Espino, Ramón Morey, Toni Suárez, Gustavo Cervero, Salvador Campoy y Jorge Matías- sorprendió al exjefe superior de Policía, Elicio Ámez, con una tarta por su 80 cumpleaños. Regalo Y le regalaron, entre todos, un jersey de color gris, muy elegante y que le da a Elicio un aspecto de seminarista. Padre Ámez. Susto El abogado Diego González fue arrollado ayer con su moto por una conductora que se dio a la fuga en Avenidas. Pero el herido, que está hospitalizado, consiguió memorizar la matrícula. Novela El político David Gil (Vox) se ha estrenado como novelista con su obra El baluarte del Mediterráneo que, por supuesto, trata del Alzamiento nacional. El abogado Luna muta en atleta de montaña Aunque ya no es ningún niño, ni tampoco un venerable anciano, el letrado Eduardo Luna se ha transformado, en pocos meses, en atleta. Hace unos días, en Felanitx, hizo un gran tiempo en una carrera de montaña. Eso sí, casi se despeña y estuvo a punto de llegar a la meta sin dientes. Como el de «¡Cuñao!». Mano El hercúleo vigilante de los juzgados de Palma metió la pata hasta el fondo el martes. Un señor con el brazo en cabestrillo y la mano hecha un Cristo le pidió algo, y Primo, despistado con la vista en el móvil, le contestó: «¿Le puedo echar una mano, caballero?». Éxito El comandante de la Guardia Civil Bartolomé del Amor y el periodista Xisco Fuster están teniendo un tremendo éxito con su libro El minotauro no descansa, sobre crímenes en Mallorca. Consell En aquel pueblo, un conductor frenó en seco ante un radar móvil y, como Mr. Bean, sacó una mano y le hizo un tanto. Lo han cazado y la broma le puede costar 600 euros. Huelga Un detenido se puso en huelga en los juzgados de Palma hace unos días y se desnudó: «Que me lleven así ante la jueza». No coló.