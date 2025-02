Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a un hombre, de 29 años, que poseía más de 7.000 archivos de contenido pedófilo, según ha informado Jefatura en un comunicado. Pertenecía al círculo familiar de la víctima, menor de edad, lo que le permitía acudir a su domicilio, acceder a la cuenta de la niña de una aplicación de mensajería instantánea para comunicarse con ella desde otros dispositivos y solicitarle imágenes de carácter sexual.

El detenido ha ingresado en prisión provisional. Las investigaciones tuvieron su origen en la denuncia de una madre, en la que manifestaba que una persona estaba contactando con su hija menor de edad a través de una aplicación de mensajería instantánea y le pedía imágenes de la menor desnuda, todo ello realizado desde el propio número de teléfono de la menor.

Debido a la especialidad delictiva tratada, el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hizo cargo de las investigaciones y centró las sospechas sobre el entorno familiar de la víctima, dado que el presunto autor tenía acceso a la cuenta vinculada a la víctima con que contactaba con ella desde otros dispositivos. Una vez analizada toda la información recabada y tras el análisis de la tablet de la menor, se concluyó que la cuenta estaba siendo utilizada desde dos dispositivos diferentes a la tablet analizada, aprovechando el momento en que los padres de la niña no se encontraban en el domicilio, para llevar a cabo la conducta ilícita conocida como grooming.

Fruto de las indagaciones policiales, los agentes consiguieron identificar al presunto autor de los hechos y confirmaron que pertenecía al entorno familiar de la víctima. Efectuaron una entrada y registro en su domicilio. Como resultado del mismo, se detuvo a este varón y se localizó en uno de los dispositivos gran cantidad de archivos fotográficos y audiovisuales de índole sexual en los que se apreciaba a la menor. Además, los agentes descubrieron otras imágenes de niñas mostrando sus partes íntimas y llevando a cabo prácticas sexuales.

El autor llegó a grabar a la víctima mientras dormía. Durante el registro, los agentes intervinieron un teléfono móvil, un ordenador de sobremesa y dos discos duros. Tras su análisis hallaron 7.225 archivos de contenido pedófilo, entre los cuales se encontraban 115 vídeos sexuales remitidos por la menor y 65 grabados por el autor mientras la víctima dormía. El detenido, sin antecedentes policiales, tras pasar a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de los delitos de acoso sexual (grooming), tenencia de pornografía infantil y revelación de secretos, ha sido ingresado en prisión provisional.

El grooming se produce cuando un adulto se hace pasar por un menor en Internet para ganarse poco a poco la confianza de un niño o adolescente al que termina acosando o chantajeando con fines sexuales.

La Policía Nacional recuerda la importancia de concienciar a los menores sobre los riesgos y peligros existentes en la red, así como la forma de prevenirlos y la necesidad de denunciar en caso de ser víctima de un delito de este tipo. Así, la Policía recomienda no revelar información, ni privada ni personal, en Internet; desconfiar de desconocidos que contacten a través de Internet -redes sociales, videojuegos-; no compartir imágenes y vídeos íntimos; y, en caso de que se produzca una situación de acoso, no ceder nunca al chantaje y pedir ayuda a un adulto de confianza. Hay que denunciar los hechos ante la Policía.