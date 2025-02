La gobernanta del hotel Teide de Playa de Palma ha sido condenada a un año y medio de cárcel por 17 robos en las habitaciones. La mujer se apropió de casi 5.000 euros entre el 1 de abril y el 30 de julio de 2023 y tendrá que devolver el dinero sustraído a las víctimas. La jueza del juzgado de lo Penal número 4 también le obliga a abonar la factura de la empresa de detectives que propició su detención por la policía.

La sentencia recoge que la mujer, española de 46 años, se apropió de dinero y efectos de sus compañeras de trabajo y de los clientes que se alojaban en el establecimiento. La acusada, en el juicio, reconoció que el 28 de julio de 2023 sustrajo 80 euros en la habitación 406 y dos días después robó 380 que se encontraban escondidos en el mismo lugar. El hurto fue grabado por las cámaras instaladas en una maleta colocada por la empresa de detectives Cabanach. La mujer negó el resto de robos.

La jueza concluye que no existe una prueba directa respecto a los otros hurtos, pero «sí que concurren numerosos elementos indiciarios que permiten entender que la acusada ha cometidos los mismos». Ninguna de las sustracciones ocurrió en sábado cuando la gobernanta no trabajaba y desde que fue detenida y despedida no hubo más robos.