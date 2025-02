-Quiero aprovechar para pedir disculpas, es el error más grande que he cometido en mi vida. No estaba pasando por un buen momento por el abuso de alcohol y cocaína, mi cabeza no regía como tocaba. Lo único que puedo decir es que lo siento y que quiero reconducir mi vida e ingresar en un proyecto de desintoxicación. Yo he sido padre y no pude estar en el parto, he dejado a una madre desamparada...

Un hombre ha aceptado este martes en la Audiencia de Palma una condena de tres años de cárcel por atropellar a un joven que iba en moto tras confundirlo con el novio de su expareja en Llucmajor. El tribunal de la Sección Segunda ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada después de que el acusado haya consignado 10.000 euros para la víctima por las lesiones sufridas y 1.000 por los desperfectos causados en el ciclomotor. El procesado, que se ha declarado culpable de un delito de intento de homicidio, deberá abonar 4.269 euros más para el perjudicado. Los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas del 2 de abril de 2024. El acusado, de 34 años y nacionalidad española, circulaba en un Peugeot 308 y buscó por Llucmajor al novio de su expareja "con el propósito de acabar con su vida", según el escrito de la Fiscalía. El conductor creía que el sospechoso trabajaba como repartidor en el restaurante Tropical, por lo que tras ver a un joven conduciendo una moto del establecimiento empezó a seguirlo. El motorista, que circulaba a bordo de una Kymco Like 50, se dirigía a un domicilio situado en la Avenida de Ramón de Sant Martí para entregar un pedido. Al llegar a la casa aparcó la moto y entregó la comida al cliente. El acusado se colocó tras la moto en doble fila y esperó a que el repartidor volviera al vehículo. La víctima pensó que el Peugeot 308 tenía intención de abandonar el lugar y le realizó varios gestos cediéndole el paso. El conductor del coche le hizo señas para que iniciase él la marcha. El repartidor de comida arrancó y se incorporó a la carretera. En el momento en que se posicionó delante del coche, el procesado, «con el único propósito de acabar con su vida y de manera absolutamente sorpresiva», aceleró y embistió a la moto, provocando con el fuerte impacto que fuera derribada. La víctima cayó con el costado izquierdo sobre el capó y después contra el asfalto. El conductor volvió a acelerar con brusquedad con intención de atropellar al perjudicado, que consiguió apartarse antes de recibir de lleno el golpe. Aún así la rueda del vehículo le llegó a impactar en la cabeza, pero el casco le salvó de sufrir lesiones graves. El autor del atropello, desde el interior del vehículo, le preguntó de forma reiterada si era el novio de su ex: –¿Eres M.?

–No.

–¡Pues ahora vas y lo cascas! El acusado comprobó que no se trataba de la persona que buscaba cuando se quitó el casco y, a continuación, le manifestó en tono amenazante que hiciera saber al novio de su ex lo ocurrido. El motorista sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo y varias dermoabrasiones. La moto sufrió desperfectos que han sido tasados en 857 euros. El autor del atropello huyó tras arrollar al repartidor de comida, pero se entregó horas después en las dependencias de la Guardia Civil de Llucmajor y quedó detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. El 3 de abril, un juzgado de Instrucción de Palma, en funciones de guardia, decretó su ingreso en prisión.