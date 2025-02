«Este libro habla de casos reales ocurridos en la Isla»

El exjefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Bartolomé del Amor, conocido como Tolo, ha publicado su libro ‘El Minotauro nunca duerme’. Lo ha hecho con la ayuda del periodista Xisco Fuster, un veterano en el ámbito de la información que ha ido recopilando los casos que le exponía el investigador a lo largo de estos últimos años.

¿De dónde surge la idea de lanzar un libro?

La idea fue de Xisco, él quería materializar una novela negra. A raíz de ahí le comencé a relatar crímenes que habían sucedido en Mallorca y en los que estuve al frente de las investigaciones.

¿Qué se encontrará el lector una vez haya abierto el libro y comience a leer?

Pues se encontrará, primero de todo, con una gran variedad de casos reales y entrevistas interesantes que hacen que esta novela sea atractiva. No obstante, también verá que hacemos un amplio repaso a otros temas que sin duda alguna también le gustará.

Un detalle que llama la atención, es que han logrado que uno de los integrantes de lo que era la banda ‘Kraken’ colabore en la obra, ¿cómo se ha logrado?

Es muy buena pregunta, yo no me atreví. Me parecía muy violento que yo le preguntara si podía intervenir en las páginas, ya que lo detuve años atrás. Es por eso que Xisco se encargó de localizarlo con toda la información que tenía y le dijo si lo podíamos entrevistar. Finalmente accedió.

¿Cuántos años estuvo de servicio en la Benemérita?

La Guardia Civil ha sido mi vida. Estuve un total de 44 años en servicio y otros cuatro de reserva. A lo largo de mi carrera he estado en muchos lugares, como País Vasco, donde conviví con el terrorismo.

¿Cuál ha sido el caso que más le ha marcado en su trayectoria?

Es difícil elegir solamente uno, pro bueno, si tuviera que elegir, diría que el que más me impactó fue el del asesinato de ‘Bryan’. Nos encontramos ante un caso muy duro debido a las escenas con las que nos encontramos.