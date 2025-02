La sobrecarga de un patinete eléctrico provoca un incendio en un quinto piso en Palma

La sobrecarga de un patinete eléctrico ha provocado este lunes un incendio en un quinto piso en Palma. El suceso, según fuentes de los equipos de emergencia, se ha producido pasadas las diez de la mañana en una vivienda del número 14 de la calle Lluis Martí, cerca de las Avingudes.

En el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Local, que han pedido a los comerciantes de la zona que no salieran de sus negocios hasta que terminaran las labores de los bomberos, que han sofocado las llamas, que han arrasado con una de las habitaciones del inmueble.

La Policía Científica se ha personado también hasta la calle donde se ha producido el incendio para esclarecer las causas del incendio.

Afortunadamente, en el piso no se encontraba nadie en el momento de los hechos, por lo que no ha habido heridos. «Los propietarios están en Colombia y lo tienen alquilado, los inquilinos habían salido y no estaban en casa cuando ha ocurrido todo», ha contado Mabel, propietaria de una cafetería situada en el bajo del edificio afectado.

Pedro, otro comerciante de la zona ha explicado que «la zona se ha llenado de camiones de bomberos, policía y ambulancias. Nos han dicho que no saliéramos por precaución. Al parecer no ha sido gran cosa».