El patrón del yate que mató a un joven en Cala Bona dice que no se dio cuenta y que no bebió alcohol

El patrón de yate que mató a un joven en Cala Bona ha asegurado este lunes ante la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Manacor que no se dio cuenta del atropello y que no bebió alcohol. La jueza ha acordado la retirada del pasaporte de Dennis Viehof, un multimillonario alemán de 35 años, y de su título para navegar. El hombre está acusado de un delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro. Viehof ha explicado que iba a unos 22 nudos y que no navegaba de forma temeraria.

El abogado del patrón de yate 'La Luna' ha atendido a los medios al finalizar la declaración de su cliente. «Los testigos que han depuesto hasta ahora han dicho que lo vieron pasar a 400 metros del núcleo de barcas que estaban pescando. 400 metros son cuatro campos de fútbol, hay mucha distancia, ¿eh? como para presumir que hay una temeridad en la forma de conducir». El letrado ha añadido que el bote en el que estaba la víctima, Guiem Comamala, junto a su tío y su primo, no llevaba luces. «Es una desgracia», ha lamentado. «No se puede criminalizar comportamientos porque sí». Noticias relacionadas El patrón del yate que mató a un joven en Cala Bona, ante la jueza en Manacor El accidente náutico ocurrió en torno a las diez de la noche del pasado 23 de agosto en aguas de Cala Bona. Dennis Viehof navegaba con un grupo de amigos a bordo del lujoso yate de su padre, ‘La Luna’, de casi 20 metros de eslora y bandera alemana, cuando a la altura del Cap Pinar arrolló al pequeño bote en el que el Guiem pescaba con su tío y su primo. La víctima, que murió en el acto tras ser alcanzada por las hélices, se encontraba en la zona del motor fuera borda y los otros dos ocupantes resultaron ilesos. «El yate iba a toda velocidad, nosotros gritamos como locos», contó a Última Hora el tío del joven en la puerta de su domicilio al día siguiente de lo ocurrido. Los investigadores de la Guardia Civil concluyeron que Dennis Viehof navegaba a una «excesiva velocidad» por una zona donde concurrían gran afluencia de barcos de pesca y que en el accidente hubo una posible concurrencia de responsabilidad entre los patrones de las dos embarcaciones implicadas.