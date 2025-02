Detenida una joven en Palma por dañar a pedradas la puerta y los cristales de su anterior vivienda

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una joven colombiana de 19 acusada de un delito de daños. La arrestada la emprendió a pedradas con la puerta y los cristales de la vivienda en la que había vivido de alquiler tras un problema con los vigentes arrendatarios. La individua acabó desnudándose en plena calle y esperó así la llegada de los agentes, que acabaron arrestándola.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior en nota de prensa, tuvieron lugar el pasado miércoles sobre las 19.00 horas en el barrio palmesano de Foners. Una llamada al 091 alertó de la presencia de una chica sin ropa y completamente fuera de sí. Una patrulla se dirigió al lugar y se entrevistó con los denunciantes, que explicaron a los agente que habían alquilado un piso y la arrendadora les avisó que si veían a la anterior inquilina no la dejaran entrar, ya que era muy problemática.

Tal y como explicaron a los funcionarios la joven acudió al inmueble con el pretexto de recuperar un cargador que se había dejado allí. Los moradores no le dejaron entrar al no ver ningún tipo de elemento que no fuese suyo y ese momento la chica se volvió muy agresiva. Cogió una piedra de grandes dimensiones y empezó a golpear la puerta y los cristales de la vivienda, provocando importantes destrozos.

Tras esto, comenzó a desnudarse en la vía pública, estando en ese estado a a llegada de los agentes, por lo que procedieron a su detención por un delito de daños.