«Mis negativas le volvían loco, me espió y acosó durante años. Martinelli me ha arruinado la vida, quería colocarme cámaras hasta en mi cama. Todo ha sido tan traumático que he enfermado gravemente: me han diagnosticado fibromialgia y no pudo hacer una vida normal». Indira Brunot, la exnovia mallorquina de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, rompe por primera vez su silencio en una entrevista en exclusiva con Ultima Hora.

La semana pasada, este periódico desveló en primicia que una jueza de Palma imputaba por malos tratos al político y que sería interrogado por videoconferencia por espiar y acosar a su expareja en Mallorca. Ahora, la víctima, cuyo abogado es el conocido penalista Vicente ‘Coco’ Campaner, explica por primera vez el infierno que ha vivido a lo largo de estos años junto a uno de los hombres más poderosos de América central. «La relación empieza a finales de 2015 y termina definitivamente cuando se descubre a través de mi denuncia que Martinelli está implicado en los seguimientos que me hacen, en 2022», relata. «Yo era una persona sana, muy deportista y muy activa. Trabajaba como galerista. en 2016 Martinelli me pide que deje de trabajar y me dedique enteramente a él y que él, como pareja, cubrirá mis gastos. Yo accedo». Todo cambia al año siguiente: «Es detenido y lo ingresan en una prisión de Miami. Martinelli me pide que lo visite a diario, y durante un año lo hice. Estaba de ocho de la mañana a nueve de la noche con él. La falta de luz solar, la alimentación y falta de descanso me hizo empezar a tener terribles dolores de cabeza. Él era consciente de ello porque yo se lo decía, pero me hacía chantaje emocional y violencia económica». El relato de Indira va más allá y denuncia que ese año recibió amenazas de muerte «por parte de un amigo íntimo de él que estaba ilegal en el país y de una abogada panameña. También era víctima de espionaje por conocidos de Martinelli e incluso utilizaba la vulnerabilidad de uno de mis hijos para controlarme». Noticias relacionadas El expresidente de Panamá será interrogado por una jueza de Palma por malos tratos a su amante mallorquina En 2018, el millonario fue extraditado a una prisión de su país y obligaba a Indira a ir semanalmente a Panamá para visitarlo: «Intensificó entonces sus armas de sometimiento, obligándome a darle todas las claves de mis redes sociales bajo chantaje de violencia económica. Por aquel entonces, los médicos empezaron a hacerme pruebas dado que mis dolores de cabeza eran cada vez más intensos y ya empezaban a acompañarse con insomnio continuo, pérdida de peso y depresión». Mientras Martinelli está en la cárcel, le pide en matrimonio y le regala un anillo de compromiso. También se compromete a regalar a Indira una casa o apartamento «por valor máximo de 1 millón de dólares». El político, según Indira, estaba cada vez más obsesionado con ella y seguía todos sus movimientos: «Me exigió poner cámaras por toda la casa, quería también en mi dormitorio y una apuntando a mi cama. Mis negativas lo volvían loco y buscaba más medidas alternativas de control hacia mí». El estado de salud de Indira empeoraba rápidamente y a su preocupante cuadro médico se le añadió entumecimiento en las extremidades y dolor corporal general. Finalmente, los médicos le dan un diagnóstico demoledor: padece fibromialgia. «Es una enfermedad crónica que me limita en mi vida personal. Necesito medicación a diario y padezco cansancio crónico. Martinelli se había comprometido conmigo en darme ayuda económica para recuperarme y para comprar una vivienda para mí y para mis hijos cuando saliera de la cárcel. Después vino el episodio de espionaje en Mallorca», añade. Indira desvela que ese seguimiento y acoso «ya llevaba tiempo preparándose» ya que uno de los guardias civiles implicados en el escándalo estuvo con Martinelli meses antes, en Panamá. Las denuncias de la mallorquina provocaron que cayera toda la trama de agentes y vigilantes y su ex quedara imputado, pero su calvario personal continuó: «Tras varias llamadas de sus abogados panameños y del propio Martinelli me amenazaron en base a una firma que una de sus abogadas panameña falsifica: Me dijeron que me buscaría Interpol y que tendría un ‘disgusto’ en Miami. Incluso sobornaba a mis amigos para seguir espiándome».