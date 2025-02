Absuelto un hombre acusado de violar a su pareja en Inca

La Audiencia de Palma ha absuelto a un hombre acusado de violar a su novia en Inca en 2019. El tribunal, sin embargo, le ha a un año y cinco meses de cárcel por amenazarle y ponerla contra la barandilla de la terraza del patio interior del domicilio y agredirle. «Las lesiones se produjeron en un lugar donde el resultado podría haber sido mucho más grave de no llegar a producirse la intervención del compañero de piso de la pareja», indica el tribunal.

El enjuiciado deberá indemnizar a la víctima con 250 euros por las lesiones sufridas y 1.500 por daño moral. «La perjudicada manifestó cómo la trataba el procesado y que aquello ‘me tenía hecha cachos psicológicamente’. Fue muy descriptiva respecto del trato machista recibido y el miedo que sufrió durante el tiempo que convivió con él en Mallorca. Es cierto que no se han aportado informes médicos, más allá de los ya indicados, pero los hechos probados nos parecen suficientes para introducir una indemnización de 1.500 euros por daños morales, aún sabiendo que dicho daño no se puede reparar con dinero».

La sentencia, a la que ha tenido acceso Última Hora, recoge que el acusado y la mujer fueron pareja durante aproximadamente cinco meses, llegando a vivir juntos en el domicilio que la víctima tenía en Córdoba y posteriormente en una casa de Inca, donde ambos se trasladaron en busca de trabajo.

Durante la convivencia, las discusiones se sucedían por diversos motivos como que el procesado no buscaba trabajo o que exigía a su novia que hiciera las tareas del hogar por ser mujer. En las disputas el hombre la insultaba y la amenazaba de muerte cuando ella le decía que iba a dejar la relación: «Como me dejes, te mato».

El 15 de noviembre de 2019, sobre las 19.00 horas, el acusado llamó a su pareja para que regresara a casa recriminándole que no cogía le teléfono y diciéndole que cuando llegara se iba a enterar. Una vez en el domicilio la agarró de la coleta y el cuello y la puso contra la barandilla de la terraza del patio interior, golpeándola y causándole lesiones.

La sala indica que no ha quedado demostrada la violación denunciada. «El caso es que ya la propia denunciante introduce dudas sobre el día que ocurrió la supuesta agresión. En el juicio dijo que fue el día de antes a la detención del procesado y en el forense dijo que el día 12, esto es cuatro días antes. Los resultados del instituto nacional de toxicología y ciencias forenses de Barcelona no fueron positivos de lo que unido a un testimonio de cierta fragilidad genera dudas en el tribunal que han de ser traducidas en una absolución respecto de delito de agresión sexual».