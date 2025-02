La actriz Mónica Cervera, conocida por participar en la popular serie televisiva 'La que se Avecina' y nominada a un Goya, ha sido condenada a 11 meses de prisión por el Juzgado de lo Penal 2 de Málaga por un delito de robo con violencia en grado de tentativa y un delito leve de lesiones.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y conocida este jueves tras la detención de la intérprete, en febrero de 2021 trató de llevarse sin pagar una bolsa de cacahuetes de una tienda en Marbella y cuando su propietaria la descubrió y le requirió el pago del producto, Cervera le «propinó diversos puñetazos y empujones».

Como consecuencia de ello, la dueña del establecimiento «sufrió lesiones de diversa consideración», que necesitaron de atención médica y siete días de baja, según precisa la resolución, y la intérprete fue detenida y acusada de un delito de robo con violencia.

La perjudicada renunció a reclamar y a una indemnización tras la agresión y, según la sentencia, no se ha encontrado en la acusada «la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal». Reconoció los hechos en la instrucción Y aunque Cervera (Málaga, 1975) no acudió al juicio, en sede de instrucción «reconoció plenamente los hechos», que fueron grabados por la cámara del local, por lo que la jueza considera probado lo ocurrido y ha condenado a la actriz, además de la pena de cárcel, a pagar una multa de seis euros diarios durante un mes como autora de un delito leve de lesiones. En cuanto al robo con violencia, también quedó probado para el tribunal la autoría y responsabilidad de la intérprete, por lo que ha sido condenada a once meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo en este tiempo.

La Policía arrestó a la actriz este lunes por la reclamación judicial pendiente con el referido juzgado que la condenó por los mencionados hechos. Mónica Cervera, que en 2005 fue nominada a un premio Goya como actriz revelación por su papel protagonista en la película dirigida por Álex de la Iglesia 'Crimen Ferpecto', se encontraba viviendo en la calle y frecuentaba los bancos del parque de La Represa, ubicado en una céntrica zona de Marbella. La actriz, que fue noticia hace poco más de un año tras desvelarse que vivía en la calle y prácticamente en situación de indigencia, comenzó en el mundo del espectáculo formándose en danza en Madrid y en arte dramático en Málaga. Su primera aparición fue en el cortometraje 'Hongos', de Ramón Salazar, si bien en televisión tuvo un papel en 'Manos a la obra' y en el cine participó, entre otras películas, en 'Octavia', 'Piedras' y '20 centímetros'.