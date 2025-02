Este pasado lunes, Policía Local de Palma publicaba un 'post' en sus redes sobre la detención de un hombre «con actitud violenta» que, tras causar daños a tres coches, insultó, amenazó a los agentes e incluso la emprendió a patadas contra el vehículo policial. Fue reducido y detenido, pero al quedar en libertad, volvió al lugar de los hechos: las cocheras en las que la mayoría de conductores de la EMT aparcan sus vehículos cuando van al trabajo.

Al parecer, no es un hecho aislado, un nutrido grupo de conductores de la empresa municipal palmesana explican que «está ocurriendo todos los días porque el individuo en cuestión vive en su coche, aparcado allí mismo». Los agentes actúan cuando se produce un episodio como el del pasado día 17, pero, según defienden los afectados, «mientras 'su vivienda' siga aparcada allí, vuelve a hacer lo mismo cada día», narran preocupados.

El hombre guarda en su vehículo almohadas y mantas, por lo que los testigos dicen que, temporalmente, el coche es su casa.

«Cada día rompe un coche, es agresivo; cuando ve a gente por el aparcamiento les quiere pegar, nos tiene atemorizados a todos. La gente tiene miedo de aparcar el coche allí porque puedes encontrarte un golpe en la carrocería o los cristales rotos. Es un desastre», describe otra conductora.

Según los usuarios del aparcamiento, llegó allí el pasado 12 de febrero y sufre tantos arrebatos de ira que hasta habría destrozado él mismo su propio coche. «Tiene la luna posterior rota, la rueda delantera izquierda pinchada. No entiendo por qué no se llevan el vehículo si probablemente no tiene ni seguro ni itv ni nada, así se resolvería el problema, pero nada. La policía y la ambulancia viene todos los días, se lo llevan, lo sueltan al rato y vuelta a empezar», explica otro afectado.

El detenido la emprende a patadas con los vehículos y provoca destrozos como el de este coche.

El lugar de aparcamiento conocido como 'la cochera' de la EMT, situado en el Camí Vell de Llucmajor, acoge diariamente a más de 800 vehículos, la mayoría conductores de autobús que no dejan su coche tranquilos porque tras ocho horas o más de jornada, pueden encontrarse la desagradable sorpresa. «Es que pasamos pena, le da por ponerse a dar patadas y hala, a veces estás trabajando y te llega un mensaje por la pantalla del bus 'el propietario del vehículo xxxx...', hoy me va a tocar a mí, piensas, ésa es la sensación», cuentan.

Destrozos sin posibilidad de recuperación

Otro de los motivos que enfada e indigna a los afectados es que es muy complicado recibir compensación por este tipo de destrozos, ya que no hay cámaras ni suele haber testigos cuando se suceden los golpes. «Y si le reclamas algo, se enfrenta a ti, 'te voy a reventar, quítate las gafas que te voy a dar' le soltó a otro compañero; yo no me meto con que viva o no en su coche o en el aparcamiento, pero que no rompa nada; todos hemos tenido una mala temporada pero que no haga daño a nadie», piden desesperados los usuarios del lugar.

La explanada, de gran extensión, aloja centenares de vehículos diariamente

Ésta fue la publicación de la Policía Local de Palma:

Otros testigos aseguran haberle visto con un palo en la mano «buscando pelea». También por las noches, que se han vuelto los turnos más complejos para los trabajadores. «Acabas de madrugada y puedes haber aparcado lejos y tener que pasar por delante de él, ¿y si se le cruza un cable? Nadie te vería, es que da miedo», dicen preocupados. Una semana después de su llegada, el vehículo sigue en el mismo lugar y la inseguridad de los usuarios de la explanada, va en aumento.