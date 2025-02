Dejan un coche sin ruedas en una urbanización de Llucmajor

No es el primer caso y, muy posiblemente, no será el último, pero no por ello deja de llamar la atención. Los vecinos de la urbanización de Bellavista, en Llucmajor, se han topado a primera hora de este martes con la curiosa imagen de un Seat al que han robado las cuatro ruedas esta pasada madrugada. Junto al vehículo se encontraban decenas de tornillos.

Una de las vecinas de la zona, en contacto con Ultima Hora, ha denunciado el aumento de la delincuencia en la zona. «El otro día me dañaron mi coche y hoy me he encontrando con el del vecino así, sin una rueda. Lo siento por el dueño, que lo han fastidiado bien», lamenta la mujer. La Policía Local de Llucmajor y la Guardia Civil, conscientes de que en las últimas semanas se ha producido un repunte de los hechos delictivo en algunos puntos del municipio, han iniciado una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.