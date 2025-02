Confirman la condena por agresión sexual a un enfermero del PAC de Palmanova

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial que condenó a un enfermero del PAC de Palmanova a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a una paciente en diciembre de 2022. El sanitario, además, tendrá que indemnizar a la víctima, que fue asistida por la abogada Mar de la Loma, con 12.000 euros.

La Audiencia, en el fallo emitido hace unos meses, consideró probado que el día 9 de diciembre de 2022 el procesado trabajaba como enfermero en la 'Sección de Atención a las drogodependencias del área de inclusión social (UCA)' en Palmanova, en Calvià. Ese día tenía programada una cita a las 11.30 con la perjudicada, que acudió puntual. El sanitario, nervioso, le dijo que le debía tomarle una muestra de orina. La mujer le comentó que era imposible porque acababa de ir al baño. Ante esto, le dio 10 euros y le dijo que fuera a un bar y que volviera a las 14.30 horas.

La víctima regresó a la hora indicada y cuando entró en la consulta el enfermero cerró la puerta con llave y fue al baño. Al salir se dirigió hacia la mujer, que se encontraba sentada en una silla, se bajó los pantalones llevando un preservativo en su pene y le pidió que le hiciera una felación. La paciente, asustada, se negó pero el varón le agarró la cabeza y se lo introdujo en la boca, llegando a eyacular. Después del desagradable incidente, le dio un abrazo y un beso y le dijo que era la primera vez que le ocurría. Este episodio generó a la mujer una fuerte recaída en su patología previa.

El procesado, durante el juicio, celebrado en mayo de 2020, relató al Tribunal que ese día la entrevista con la paciente se desarrolló con total normalidad y al acabar se puso a llorar. «No hice tal cosa, no entiendo por qué estamos hablando de esto cuando no es cierto. Le di dinero para que se fuese a tomar algo para que pudiese orinar, pero nada más», dijo. La mujer, recordó entre lágrimas lo denunciado en su día. «Me agarró, me resistí pero no paró y eyaculó en mi boca», apuntó.

La defensa del procesado recurrió la sentencia de la Audiencia y ahora el TSJIB ha ratificado de manera íntegra el fallo de la Sección Primera.