«La vecina de arriba me deja los grifos abiertos a propósito»

Pilar Álvarez vive una autentica pesadilla desde hace varios años. Su vecina de arriba, conocida por agredir a personas de avanzada edad en la barriada palmesana de Son Cladera, le deja los grifos abiertos durante horas, provocando destrozos en casa de la denunciante. «Dice que se ducha y que lo tiene que hacer, pero no es normal que me tenga el agua corriendo durante cuatro o cinco horas», comenta la afectada.

La mujer cuenta que la residente del piso de arriba siempre ha sido una persona problemática. «Siempre nos está fastidiando y desde hace cuatro años me cae agua desde su casa y no hay manera de que me lo arreglen, porque primero tiene que hacerlo ella», lamenta Pilar, que asegura no tiene ningún tipo de relación con ella. «No tengo relación alguna con ella, no le hablo. Mi familia me dice que no me acerque a ella por miedo a que me pueda hacer algo a mi».

La perjudicada, en una entrevista con Ultima Hora, muestra como ha tenido que adaptar una de las habitaciones del inmueble a modo de solución provisional. «Cae el agua a chorros, como si estuviera lloviendo. He tenido que llenar una habitación de cajas de cartón, toallas y barreños, aunque me sigue entrando el agua por todos lados», explica.

Estado en el que se encuentra el lavabo debido a la acumulación de agua.

Pilar ha querido dejar claro que los vecinos de la barriada «no le tenemos miedo, le tenemos respeto, porque miedo no hay que tener. Cuando alguien le dice algo comienza a decir 'déjame' o 'no me digas nada, que a ti no te importa lo que yo hago'», dice la mujer mientras recuerda que «hace unos meses pegó a una señora. Esa mujer era autónoma y ahora va en silla de ruedas y hace unos días agredió también a su hija. Luego va diciendo que son los demás que la atacan».

Volviendo con la problemática del agua, la víctima tuvo que pagar por una reparación que nunca se hizo. « Los albañiles vinieron con la policía y aun así no les dejó entrar. Tuve que pagar los 300 euros de su jornada. Perdieron aquí la mañana», relata Pilar mientras añade que «la solución es que ella, que tiene una orden de la jueza, se encargue de arreglar todo», concluye.

Denuncias

La vecina de Pilar Álvarez ya ha sido denunciada en dos ocasiones por agredir a dos mujeres. La primera vez ocurrió el 25 de abril de 2024, cuando pegó a una septuagenaria de Son Cladera, que después sufrió un ictus y estuvo ingresada en el hospital. El pasado 1 de febrero también golpeó a otra mujer. «La misma chica que pegó a mi abuela ha agredido a mi madre para rendir cuentas», explicó a este periódico la hija y la nieta de las víctimas, Laura Gómez.

«Esta chica pegó a mi abuela hace nueve meses y no le pasó absolutamente nada. La metieron en el psiquiátrico de Son Espases dos semanas y luego salió…», añadió la joven indignada.