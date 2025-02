El accidente de tráfico, producido a primera hora de la mañana, ha provocado la re-adaptación de este sábado para muchos conductores que se dirigían, o bien al trabajo, o a disfrutar del fin de semana de los Enamorados. La gran mayoría, de la zona del accidente, ha permanecido como mínimo hasta una hora de bloqueo en carretera.

«La imagen era espectacular, nunca había visto un atasco igual» explica Gori, uno de los afectados. Se dirigía a Palma junto a su familia pero durante más de 60 minutos, se han visto aprisionados por el accidente. Sus hijas, que tenían una clase, han llegado una hora tarde.

Algunos han logrado escapar antes de meterse de lleno en la cola kilométrica, aunque también se preguntan si no es posible lanzar avisos a la población cuando ocurren incidentes de este calibre: «A las 12 me encontré el atasco y al ver el percal, di media vuelta hacia Campos, en serio tenemos en el móvil un mecanismo para recibir avisos de Emergencias y no te pueden mandar algo diciéndote que la principal autopista de Mallorca estará todo el santo día cortada?», reclama este conductor.

Otro de los conflictos más destacados, derivados del vuelco del camión de combustible, ha pasado por la «ratonera» creada en las salidas de Es Coll d’en Rebassa y Es Molinar, que con la cercanía del centro comercial, han acumulado todavía más vehículos y se ha provocado una auténtica trampa circulatoria. Un problema que se ha agravado por los desvíos que ha establecido la Policía Local de Palma con el objetivo de ir liberando coches del embotellamiento.

«Hora y media me he tirado en llegar desde Palma hasta El Arenal», cuenta otra conductora, «increíble la odisea, ya mismo me voy de la isla», zanja enfadada. Sin duda, la paciencia ha sido el único arma que han tenido todos los afectados para no perder los nervios de buena mañana.

Seis horas después de lo ocurrido, se ha podido restablecer el tráfico, sobre todo, tras las tareas de tratamiento del combustible vertido en la calzada, unos cien litros de gasoil que portaba el pequeño camión cisterna. Han sido tratados con espuma especial y en unas horas han podido paliar el efecto causado.