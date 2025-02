Las siete causas de Cristian Lacoma

Bajo la apariencia de una vida plena en Mallorca, donde era un reconocido culturista y también empresario, Cristian Lacoma tenía miedo, pero no a cualquiera. Sólo a la Justicia. Con varios asuntos por resolver en los tribunales decidió en verano de 2022 abandonar España y convertirse en fugitivo. Eligió Colombia. Allí, tras unos meses de adaptación, volvió a resurgir y montó varios negocios, entre ellos un gimnasio y uno de venta de productos medicinales. Se involucró tanto en la cultura del país cafetero que hasta ha cogido el acento. En poco más de dos años le ha dado tiempo también a casarse y divorciarse.

Hace unos días se acabó su particular aventura por tierras sudamericanas cuando fue a renovar la visa en Medellín. Los funcionarios policiales lo apresaron. Tenía en vigor una orden de arresto internacional emitida por la Audiencia de Palma. Allí tiene dos causas pendientes, una por organización criminal y narcotráfico y otra por fraude migratorio, pero hay más. También se ausentó en un juicio en Vía Alemania en el que estaba acusado de lesiones y en uno por apropiación indebida de un vehículo en un rent a car. En total se enfrenta a más de once años de prisión en estas tres causas. Y en otras tres no hay petición fiscal aún. Se les atribuyen dos estafas en la compraventa de vehículos, ambas en la capital balear, una de miles de euros con falsas transferencias en la Comunidad Valenciana. En todas ellas no acudió a su cita con los correspondientes juzgados de Instrucción que investigan dichos presuntos hechos delictivos. Por ellos también tendrá que responder cuando aterrice en Palma, previo paso por la Audiencia Nacional, en Madrid.

Lacoma, cuya representación letrada corre a cargo del abogado Antoni Serra, ha mostrado en las últimas horas su predisposición a ser extraditado a España en cuanto sea posible, a pesar de sus reticencias en las horas posteriores a su arresto. «Quiere venir y responder por lo que ha hecho, da igual si acaba condenado a 5 u 8 años, quiere responder ante la Justicia», apuntan desde su entorno más próximo. Confían que en unos días se pueda resolver su extradición, que se ha retrasado por unos problemas burocráticos.

El fugitivo mallorquín fue apresado la pasada semana en Colombia. «¡Cayó traficante de anabolizantes buscado por España!», anunció en su cuenta de Twitter el General William René Salamanca Ramírez, Director General de la Policía Nacional de Colombia. «En desarrollo del horizonte institucional Cooperación Internacional, en Medellín hicimos efectiva la Notificación Roja contra el ciudadano español Cristian Lacoma López, requerido por las autoridades de ese país por los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, al igual que por fraude migratorio», relataba el cuerpo policial en redes sociales.

1. Tráfico de anabolizantes en gimnasios de la Isla

Cristian Lacoma se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel acusado por la Fiscalía de formar parte de una banda que traficaba con anabolizantes en gimnasios ubicados en Palma y Calvià. Fueron juzgados 21 personas, en ausencia de Lacoma, y fueron sentenciados 14 de ellos. El propio fugitivo, y el resto de los integrantes de la organización criminal, fueron arrestados en 2017 en una macrooperación.

2. Presunto líder de una red para legalizar la situación en España de migrantes irregulares

La otra causa por la que le reclama la Audiencia de Palma, y que por ello lo puso en busca y captura, es por la de formar parte, en este caso como el líder de la organización, de una trama que legalizaba la situación en España de migrantes irregulares. Afronta cinco años de prisión. El juicio se celebró meses atrás y los otros coacusados quedaron absueltos por el Tribunal.

3. Paliza por encargo a un joven en Calvià

El Penal 5 de Palma le esperaba para sentarse ante la jueza y responder como presunto autor, junto a otras personas, de una paliza por encargo a un joven en Calvià. El resto de procesados ya fueron juzgados y la mayoría quedaron absueltos. Aquí se expone a tres años y tres meses de cárcel.

4. Apropiación indebida de un coche propiedad de un rent a car

Un año de cárcel es lo que pide el Ministerio Fiscal a Lacoma por no devolver un coche que alquiló para 15 días en un rent a car de Palma. El vehículo apareció con desperfectos dos meses más tarde.

5. Estafa por internet de miles de euros a un residente en Sagunto

Un juzgado de Instrucción de Sagunto, en Valencia, investiga al mallorquín por su vinculación en un estafa de más de 62.000 euros a un empresario haciéndose pasar por una empresa provedora de la víctima. Habría falsificado facturas de la verdadera empresa que realizó trabajos en unos buques en los puertos de Avilés y Bilbao para cobrarlas engañando al denunciante.

6. y 7. Dos fraudes en la compraventa de coches en la Isla

Las otras dos causas pendientes que tienen en los juzgados de la capital balear también están en Instrucción. En ambos casos por, junto a otras personas y una empresa de compraventa de coches, estafar a varias personas con la transacción de vehículos. En esta ocasión, como en la de Sagunto, no contestó a los continuas citaciones judiciales.