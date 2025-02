Tensión tras producirse una reyerta en el Colegio Juan de la Cierva de Palma

Tensión en el Colegio Juan de la Cierva de Palma por un enfrentamiento entre dos bandas latinas. Agentes de la Policía Nacional han tenido que actuar este jueves por la tarde en el centro educativo debido a una discusión que se ha convertido en una reyerta.

Según han explicado varios padres, los hechos se han producido a la salida de clases, en torno a las 16.00 horas, cuando dos adolescentes de origen latino se han enzarzado y han terminado a golpes hasta llegar a las puertas de las instalaciones, donde se han sumado más alumnos de secundaria y uno de ellos ha sacado una navaja para continuar la disputa.

Ha sido en ese momento cuando el profesorado y los padres que iban a recoger a sus hijos han llamado a la policía. En el lugar se han personado agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del Cuerpo Nacional de Policía, que han identificado a los menores implicados, el cual uno de ellos presentaba la nariz ensangrentada.

Los progenitores han apuntado a que el incidente se debe a una problemática que se reproduce de durante el tiempo del recreo. «Mi hijo no quiere ir al baño el tiempo del patio porque dice que está lleno de mayores que hacen cosas. Luego cuando pide para ir el tiempo de clase, le dicen que no, que ha tenido tiempo durante el descanso. Los niños se mean encima por miedo cuando están estos elementos», han dicho.

No obstante, estos mismos han señalado que uno de los implicados «es la cuarta vez que saca una navaja en el colegio. No sabemos porque no lo registran antes de entrar a clase, sabiendo lo problemático que es», han expresado.