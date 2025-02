Final del trayecto. La Guardia Civil de Felanitx, tras una ardua investigación, ha conseguido detener a la conocida como la 'súper estafadora de Mallorca', una española de 35 años, de aspecto muy refinado, que se dedicaba a comprar piezas de oro en joyerías de la Isla donde pagaba con transferencias bancarias diferidas, pero que en realidad no tenían fondos. La mujer, incluso, dejó a deber a cuatro conocidos abogados penalistas que le llevaron otras denuncias y que ahora se han negado de defenderla. Un letrado de oficio se ha hecho cargo de su defensa.

La perdición de la mujer eran, además de las joyas, los modelos de alta costura y compraba en las más exclusivas tiendas de la Isla. En una ocasión, compró en una joyería de Felanitx por valor de 20.000 euros (que nunca llegó a abonar) y al salir del establecimiento se dirigió a una tienda de moda, donde adquirió prendas por valor de otros 1.000 euros. De nuevo, se olvidó de comentar que sus cheques no tenían fondos.

La glamourosa ladrona actuaba en Palma, Sineu, Inca, Pollença y otros municipios y también visitaba locales de compra y venta de oro, donde revendía las alhajas que no había pagado en las joyerías para tener dinero en efectivo. En realidad, todo era una fachada. Simulaba ser una señora adinerada, que se codeaba con la alta sociedad, pero en realidad era una estafadora compulsiva.

Y como muestra, un botón: tras los engaños en las joyerías, las deudas con los abogados y la detención de la Guardia Civil, la mujer quedó en libertad y este jueves ha pedido un taxi para que le acompañara a otra joyería. Durante el trayecto, ha conseguido engatusar al conductor y no pagarle la carrera. Una fuera de serie.

La investigación no se da todavía por concluida porque es probable que haya otros muchos locales afectados y la Guardia Civil espera que en los próximos días se interpongan más denuncias contra ella. En fuentes judiciales, no tiene claro que olvide su afición por no pagar: «Es una de las estafadoras más compulsivas que hemos conocido. Esta gente no cambia nunca».