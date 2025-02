En 1999 una vecina de Manacor de 25 años, madre de tres hijos, fue asesinada a tiros en un domicilio de la ciudad. Su expareja acabó entregándose y sostuvo, durante el juicio, que se trató de un caso de defensa propia, porque la mujer se abalanzó sobre él blandiendo un cuchillo. La familia de Andrea, la víctima, siempre negó este extremo. Los forenses también confirmaron que recibió "un tiro de gracia". Esta es la crónica de un crimen que impactó a los 'manacorins' y los tuvo en vilo hasta que el acusado huido se entregó a las autoridades.

Poco antes del crimen, se registró un sonado tiroteo en el cruce de son Moix entre conocidos clanes gitanos de la localidad. La tensión, en aquellos días, era máxima en Manacor y José G.C., alias 'el Ñaco', sostuvo que había sido su suegra la que le había entregado un revólver para que defendiera a su mujer y sus hijos en caso de necesidad. La familia de Andrea lo negó.

Sea como fuere, el 8 de abril la pareja vivía bajo el mismo techo, aunque ya se había separado. José siempre intentó desacreditar a su mujer, asegurando que vendía droga, consumía cocaína y salía con otro hombre. En realidad, todo era mentira y era él quién sufría una fuerte dependencia de la heroína. Ese mañana, a las once, una llamada telefónica alertó a la Policía Nacional de que una mujer había sido tiroteada en un chalet de las afueras de Manacor.

Andrea era muy conocida y apreciada en Manacor.

Cuando los primeros efectivos llegaron, Andrea yacía muerta en el pasillo de la casa, con dos tiros. Uno de ellos le había destrozado la cabeza. Desde el primer momento quedó claro que se trataba de un crimen pasional, y que no tenía nada que ver con un ajuste de cuentas, y se fue estrechando el cerco sobre el principal sospechoso, que había huido con el arma.

Los agentes descubrieron que el joven era muy violento y celoso, y que no aceptaba que Andrea, que era muy apreciada en Manacor, no quisiera volver con él. Horas después de su huida, José confirmó que no tenía escapatoria: el puerto y el aeropuerto estaban vigilados. El homicida temía que lo encontraran los allegados de la víctima y finalmente pactó su entrega a la autoridades. 'El Ñaco' quedó detenido e ingresó en prisión: sostuvo que actuó bajo los efectos de las drogas y que se defendió, pero la policía tumbó su relato.

En realidad, quedó demostrado que ese día el delincuente habitual, que tenía numerosos antecedentes policiales, disparó en el pasillo del chalet a Andrea, con un revólver del calibre 38. El mismo que entregó después a la policía. Estaba desesperado porque ella no quería volver con él, debido a su adicción a las drogas, y se enfureció. El segundo tiro, según determinaron los forenses Emilia Salas y Javier Alarcón, dos de mejores especialistas de la época, fue ejecutado a poca distancia, a bocajarro. Y fue lo que se considera "un tiro de gracia", para rematar a la víctima.

El juicio contra el criminal se celebró en febrero del año 2000, hace ahora 25 años, en la Audiencia de Palma, ante un jurado popular. El entonces fiscal José Zaforteza, hoy abogado, en sus conclusiones provisionales, reclamó para el acusado una condena de 20 años de prisión, pena máxima que se contemplaba por el delito de asesinato.

La familia de la víctima, a través del abogado Fernando Mateas, ejerció la acusación particular contra el detenido, y solicitó la misma condena. En cuanto a la indemnización, el letrado solicitó 25 millones de pesetas, si bien el detenido era insolvente y no podía abonar esta cantidad. 'El Ñaco', durante el juicio, se mostró muy tranquilo y sostuvo: "Aunque me había hecho mucho daño, nunca me propuse matar a la madre de mis tres hijos".

Mantuvo que ese día ella fue corriendo hacia él con un cuchillo y que tuvo que defenderse. Sin embargo, ese arma blanca nunca se encontró en la escena del crimen. Es más, nunca existió. En su turno de última palabra, José miró fijamente al jurado popular y exclamó: "No soy asesino. Nunca he pensado en matar, ni con razón ni sin ella". Los miembros del jurado no le creyeron y emitieron un veredicto de culpabilidad.

El juez Joan Catany fijó la condena para él: 15 años de cárcel. Que después el Tribunal Superior de Justicia amplió un año más. 'El Ñaco' nunca contó la verdad de lo que había ocurrido esa mañana en el chalet de las afueras de Manacor. No hizo falta. La exhaustiva investigación de la Policía Nacional y el meticuloso trabajo de los dos forenses lo sentenció.