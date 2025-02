Absueltas las dos jóvenes acusadas de denunciar en falso una violación en Palma

El juzgado de lo Penal número 3 de Palma ha absuelto a las dos jóvenes acusadas de denunciar en falso una violación conjunta en diciembre de 2021. La Fiscalía pedía para las chicas, que fueron defendidas por el abogado Llorenç Salvà, sendas penas de un año y medio de prisión y que indemnizaran al varón en 10.000 euros por los daños morales. En la vista, celebrada la pasada semana en Vía Alemania, ambas mantuvieron que no recordaban nada de los hechos y que no dieron consentimiento a tener las relaciones sexuales.

La magistrada apunta en el fallo que, tras el juicio, «es difícil determinar si existió denuncia falsa o no porque las acusadas siguen diciendo lo mismo, por lo que, no se da el elemento subjetivo de haberlo hecho con intención de mentir, sabiendo que los hechos eran mentira y aun así denunciar», sostiene la juzgadora, que añade «excluida la forma culposa, este delito sólo puede atribuirse

Las acusadas relataron en la vista que no estaban en condiciones de poder consentir mantener relaciones con el varón la madrugada del 4 de diciembre de 2021. «No nos acordábamos de nada. Llegamos a pensar que alguien nos había echado algo en la bebida en la discoteca en la que quedamos vernos con él, al que conocíamos de hacernos unos tatuajes», dijo una de las jóvenes. El fiscal sacó a relucir unos audios y unos mensajes de WhatsApp en los que una de las acusadas relataba a otra amiga con todo tipo detalles las prácticas sexuales realizadas horas antes. Sobre esto en la sentencia se apunta a que «no implica que formularan la denuncia a sabiendas de que los hechos eran falsos».

La noche acabó en la vivienda del ahora perjudicado. «En el estado que estábamos no era para que nos llevara a su casa», relató una de las chicas. Ambas coincidieron en afirmar que a día de hoy tienen claro «que las relaciones no fueron consentidas». El día 15, once después de los supuestos hechos, denunciaron lo ocurrido en la Policía Nacional. «Tardamos tanto porque estábamos a la espera del informe de ginecología de Son Espases», admitió una procesada. La Policía Nacional arrestó al presunto agresor sexual, que recordó que todo aquello que sufrió le produjo temor a perder «el estudio de tatuajes y la reputación». En fase de Instrucción el caso fue archivado por falta de pruebas, no se pudo demostrar que hubiese agredido sexualmente a las chicas.