Los vecinos de sa Pobla tras la agresión a martillazos: «La víctima hacía de taxista de los narcotraficantes»

Los vecinos de sa Pobla se mostraron este lunes por la mañana consternados por lo ocurrido entre los dos hermanos el domingo en el domicilio familiar. Uno de los residentes, que conoce a la familia, ha explicado que la víctima está vinculada al tráfico de drogas en la zona.

«La víctima hacía de taxista de los narcotraficantes», aseguró el hombre. El herido fue detenido en la última redada que llevó a cabo la Guardia Civil el pasado día de Sant Antoni, que se saldó con el arresto de otras cuatro personas, que posteriormente quedaron en libertad.

Joan Ramis, otro vecino, ha contado que ha tenido conocimiento de la agresión esta misma mañana. «Me he enterado por mi mujer. Conocía a los padres, pero no me relacionaba con ellos».

Joan Ramis, vecino del municipio.

Problemas familiares

El padre de los dos hermanos, que falleció hace unos años, según informaron fuentes del entorno familiar, tenía una empresa de pinturas situada justo en frente de la casa donde tuvieron lugar los hechos. La víctima de la agresión se encargaba de cobrar los recibos, pero hubo una serie de descuadres de dinero y empezaron los problemas familiares.

Las mismas fuentes apuntan que el perjudicado sufría adicción a las drogas.